Sindicato denuncia escasez de mascarillas y guantes en hospitales venezolanos

Personal médico en el Hospital Ana Francisca Pérez de León II, en Caracas (Venezuela), en una fotografía de archivo. EFE/ Miguel Gutiérrez

Caracas, 13 nov (EFE).- El sindicato venezolano Monitor Salud denunció este sábado que en las emergencias de los hospitales públicos de Venezuela hay una escasez de 40 % en mascarillas y de 46 % en guantes, dos elementos esenciales para el personal de salud que se ha se ha visto afectado por la crisis económica y sanitaria en el país.

"En las emergencias los tapabocas escasean en 40 % y en 54 % son insuficientes. Se declara que no hay guantes en un 46 % y que son insuficientes en un 49 %. En lo relativo a protección ocular/facial, no hay en un 61 %", indicó en una nota de prensa el sindicato que realiza una vigilancia en 69 hospitales del país.

Monitor Salud ha denunciado en múltiples oportunidades las dificultades por las que atraviesa el personal sanitario en Venezuela, en medio de la escasez de material médico esencial y fallas de los equipos.

El sindicato indicó además que en el 82 % de los centros que vigila se practica la reutilización de las mascarillas, algo que -dijo- afecta la "integridad del personal de salud y los pacientes que acuden a los centros hospitalarios".

En ese sentido, alerta de que "reutilizar el tapabocas no es una práctica ahorrativa, todo lo contrario, contraviene las normas internacionales y compromete el bienestar de quienes la sufren en primera persona".

Asimismo, denunció que 26 morgues de los hospitales de la nación tuvieron algún tipo de "problemas de funcionamiento", aunque no detalla cuáles.

Los trabajadores de la Salud en Venezuela llevan años exigiendo al Gobierno que dote los hospitales de material médico esencial y atienda las fallas en los nosocomios.

La situación se agudizó con la llegada de la covid-19 al país ya que no cuentan, según relatan, con el equipamiento adecuado para protegerse del virus que acumulaba hasta el viernes 417.998 casos y 5.010 muertes.