Sheeran, Maluma e Imagine Dragons protagonizan los Europe Music Awards 2021

El cantante británico Ed Sheeran, en una imagen de archivo. EFE/EPA/SANDER KONING

Budapest, 13 nov (EFE).- La cadena MTV apura los últimos detalles de la vigésimo octava gala de entrega de sus Europe Music Awards (EMA), la rama con sede europea de sus célebres galardones musicales, que mañana domingo tendrá como grandes protagonistas a Ed Sheeran, Maluma e Imagine Dragons, entre otros artistas.

La ceremonia, que este año tendrá lugar en el Papp László Budapest Sportaréna de la capital húngara, recupera visos de normalidad pospandémica, con actuaciones en vivo y público presente tras la forzosa edición virtual y enlatada de 2020.

Como parte de los actos que arroparán el evento, este sábado tendrá lugar su ya tradicional concierto World Stage al aire libre. Será en el entorno privilegiado de la Plaza de los Héroes de Budapest, con varios grupos locales y la banda estadounidense OneRepublic como grandes protagonistas.

Ya el domingo, será el turno de los premios, con Justin Bieber como principal favorito con un total de ocho nominaciones, seguido de Doja Cat y Lil Nas X, con seis nominaciones cada uno, y de Ed Sheeran, Olivia Rodrigo y The Kid LAROI, con cinco. Además, todos ellos están nominados a "Mejor artista local" en sus respectivas regiones.

En España, el ganador de esta categoría saldrá del grupo de candidatos conformado por Aitana, C. Tangana, Pablo Alborán, Ana Mena y Colectivo Da Silva.

Además, su compatriota Rosalía podría hacerse con otro galardón, el de mejor artista latino, si logra imponerse a Bad Bunny, J. Balvin, Maluma, Rauw Alejandro y Shakira.

Estos últimos podrían incluso irse con dos trofeos de astronauta a sus casas, si se proclaman vencedores en las categorías de artista revelación en el caso del puertorriqueño y, en el de la colombiana, en la de mejor colaboración (por "GIRL LIKE ME", junto a Black Eyed Peas).

Más allá del palmarés de ganadores, si por algo destacan las galas de MTV es por sus espectaculares actuaciones, que en esta edición correrán a cargo de Ed Sheeran, Imagine Dragons con J.I.D, Maluma, los italiamos Måneskin (ganadores de Eurovisión 2021), Kim Petras, YUNGBLUD, Griff, Girl in Red y la presentadora del show, Saweetie.

Se contará además con varias celebridades que acudirán para entregar los premios, como es el caso de la modelo Winnie Harlow y los artistas Rita Ora, Ryan Tedder y Olly Alexander, líder de la banda Years And Years y destacado embajador del colectivo LGTBQ+.

De hecho, si por algo podría pasar a la historia esta ceremonia es por el choque entre su mensaje a favor de la igualdad y la sede en la que se celebran, tras las políticas regresivas que el Gobierno húngaro ha emprendido en los últimos tiempos en menoscabo de esta parte de la población.

La gala podrá seguirse en directo la partir de las 21 horas a través de la cadena MTV.