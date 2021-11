Sánchez: "Colombia tiene grandes jugadores simplemente nos ha faltado suerte"

Imagen de archivo del jugador de la Selección Colombia Dávinson Sánchez. EFE/Fernando Bizerra

Bogotá, 13 nov (EFE).- El jugador de la Selección Colombia Dávinson Sánchez dijo este sábado que el partido del martes ante Paraguay por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de Catar es "muy clave" y que hasta ahora, a pesar de tener "jugadores con grandes características" les "ha faltado suerte" para marcar.

"Tenemos jugadores con grandes características a la hora de marcar, a la hora de buscar o llegar a posición de gol, simplemente nos ha faltado suerte", dijo el delantero centro en una rueda de prensa de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) de cara al Colombia-Paraguay que se jugará el 16 de noviembre en la ciudad colombiana de Barranquilla.

Los colombianos llegan con el sabor amargo de la derrota por 1-0 ante Brasil del pasado jueves y con el deber de encajar por fin una victoria en casa que les dé los puntos para disputar el Mundial de Catar.

"Es un momento clave que estoy seguro que lo vamos a sacar adelante", aseguró Sánchez, quien cree que en los últimos partidos con Uruguay o Brasil no hubo mucha posibilidad de gol, pero sí perdieron oportunidades en otros encuentros como con Ecuador, que acabó con un "0-0 que nos dejó con ese sinsabor".

El jugador colombiano destacó que en el equipo hay un "ambiente de optimismo" y que están "obligados a ganar en casa".

"No estamos contentos o no estamos satisfechos con lo que hemos hecho en estas Eliminatorias en casa y qué más bonito que encaminarnos en estos últimos partidos", dijo.

En la misma línea, el delantero Cristian Arango, quien espera su oportunidad para saltar al campo de juego, dijo que "hacerse respetar en nuestra casa es lo primordial" y que por tanto el martes tienen que "hacerse fuertes y poder sacar los 3 puntos".

De Paraguay, que cuenta con 12 puntos (4 menos que Colombia), el colombiano no considera que "ningún rival sea débil", y por lo tanto los enfrentarán "con toda la seriedad que amerita" y saldrán "a respetar nuestra casa".

Colombia, que volvió a perder este jueves en las eliminatorias después de 4 empates y una victoria, está quinto en la tabla de clasificación, con 16 puntos, los mismos que Chile y Uruguay.

Por encima tiene también a Ecuador (20 puntos), y los invictos Argentina (28) y Brasil (34).