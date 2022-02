Sahel.- El Consejo de Seguridad de la ONU pide mayor financiación para el Sahel ante la "inestabilidad" de la región

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente general de la ONU para operaciones de Paz, Jean-Pierre Lacroix, ha pedido este viernes durante una sesión informativa sobre las actividades de la Fuerza Conjunta del G5 Sahel --integrada por Burkina Faso, Chad, Malí, Mauritania y Níger--, una financiación "más predecible" y "mayor apoyo internacional" ante la inestabilidad y los ataques terroristas.



"Muchas vidas se pierden a diario por ataques terroristas, millones de personas son desplazadas, y la atención primaria continúa siendo inaccesible, siendo los civiles los que pagan el precio más alto", ha lamentado Lacroix durante su intervención.



Para el vicepresidente, en este contexto, el trabajo del G5 Sahel es "fundamental" para hacer frente a muchos de los problemas de la región, como el terrorismo, la seguridad fronteriza, el tráfico de personas y mercancías, armas y drogas, pero existe "el riesgo de que la Fuerza Conjunta pierda los avances que ha conseguido".



Frente a esta situación, Lacroix ha insistido en la necesidad de montar una oficina de apoyo financiada por contribuciones periódicas, en lugar del modelo actual en el que las donaciones de capital son impredecibles para mejorar la cooperación y la coherencia entre esfuerzos militares, políticos y de desarrollo.



También ha agradecido el apoyo económico de la Unión Europea, sin la cual, ha asegurado, no habría sido posible la puesta en marcha de la Misión Multidimensional Integrada de Estabilización de Naciones Unidas en Malí (MINUSMA).



Por su parte, una representante de Burkina Faso de la Red de Paz y Seguridad para las Mujeres en la Comunidad Económica de Estados del Oeste de África (ECOWAS), Fatimata Ouilma Sinare, ha descrito cómo la crisis afecta de manera desproporcionada a las mujeres.



En Níger, el 76 por ciento de las mujeres son casadas antes de cumplir 18 años, mientras que en Malí, un 82 por ciento de las mujeres entre los 15 y los 49 años de edad han sufrido mutilación genital, ha detallado la representante.



Durante la discusión posterior a la sesión informativa, Francia ha pedido a la comunidad internacional que apoye la creación de la oficina de apoyo, argumentando que los países que no están de acuerdo no han presentado alternativas creíbles.