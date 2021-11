Rodgers sale de la lista de covid y podría jugar el domingo con los Packers

Fotografía de archivo en la que se registró al mariscal de campo de los Packers de Green Bay quarterback, Aaron Rodgers (d). EFE/Craig Lassig

Green Bay (EE.UU.), 13 nov (EFE).- El mariscal de campo de los Green Bay Packers, Aaron Rodgers, salió este sábado de la lista de jugadores separados por la covid-19, por lo que podrá jugar en el partido del domingo contra los Seattle Seahawks.

Rodgers permaneció asintomático de la covid-19 y fue retirado de la lista después de cumplir con los protocolos de regreso al juego de la NFL / NFLPA.

Rodgers concluyó su cuarentena de 10 días requerida para los jugadores no vacunados que dan positivo por el virus.

El esquinero Isaac Yiadom también fue retirado de la lista covid este sábado.

Matt LaFleur, entrenador en jefe de los Packers, dijo el viernes que Rodgers participó por completo en todas las reuniones de esta semana de manera virtual.

A Rodgers no se le permitió regresar a las instalaciones del equipo hasta el sábado, pero indicó que había estado ejercitándose.

Durante su aparición semanal en "The Pat McAfee Show", dijo el martes que aumentaría su acondicionamiento a medida que avanzara la semana y dijo que creía que había sólo una "pequeña posibilidad" de no jugar el domingo.