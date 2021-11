Ranking Apple en Uruguay : Top 10 de las canciones más escuchadas de hoy sábado, 13 de noviembre

Nada más aburrido que esa interminable búsqueda de canciones en tu plataforma de streaming favorita.

Eso lo tiene claro Apple, pues cuenta con un listado de las últimas tendencias en sus listas de reproducción. Ahí, se organizan según las preferencias de los oyentes en tiempo real. Ya sea en casa, en el trabajo o mientras viajas, no le pierdas el ritmo a la música más famosa.

1. Bar

Esta rola de TINI y L-Gante está sonando ahora mismo en esta plataforma, tras ascender en el ranking hasta la posición 1. Ayer se encontraba en el sitio número 21, pero los fans decidieron que continuara su escalada.

2. Salimo de Noche

Lo más nuevo de Tiago pzk y Trueno, «Salimo de Noche», entra directamente a la segunda posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

3. All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. «All Too Well (10 Minute Version) (Taylor's Version) (From The Vault)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

4. Una Vaina Loca

Cosechar éxitos es sinónimo de Fuego, Manuel Turizo y Duki. Por eso, no sorprende que su nueva producción, llamada «Una Vaina Loca», debute en la cuarta posición en esa oportunidad. ¿Quién más podría presumir de tener tantas reproducciones de primera entrada?

5. I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)

«I Knew You Were Trouble (Taylor's Version)» se estrena hoy en este ranking. El exitazo de Taylor Swift está dando mucho de que hablar. Pegadiza, perfecta y con mucho potencial... ¿Qué más le puedes pedir a una rola?

6. Red (Taylor's Version)

Si hablamos de los consentidos del público, hay que mencionar a Taylor Swift. Quizás por esto es que «Red (Taylor's Version)» debuta en el ranking directamente en el sexto puesto.

7. Wow Wow (feat. Becky G)

El que fuera un exitazo de Maria Becerra va perdiendo lugares en la lista de las canciones más escuchadas. Hoy se coloca en el séptimo puesto, en contraposición al último conteo, donde estuvo en 4 .

8. Qué Más Pues?

«Qué Más Pues?» de J Balvin y Maria Becerra se encuentra en octavo lugar, en claro descenso de las preferencias. En el conteo anterior, estaba en el puesto 7.

9. 22 (Taylor's Version)

Lo más nuevo de Taylor Swift, «22 (Taylor's Version)», entra directamente a la novena posición de la lista de favoritos. ¿Alcanzará el preciado número uno en las preferencias?

10. We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor's Version)

El sencillo más reciente de Taylor Swift ya se vislumbra como un nuevo clásico. «We Are Never Ever Getting Back Together (Taylor's Version)» entra hoy con paso firme a la lista de canciones más escuchadas en esta plataforma de streaming.

Apple se gana el corazón de sus oyentes con la mejor oferta musical. ¿Qué temas serán los preferidos por el público uruguayo en el futuro? ¿Cuál será la próxima figura que se convertirá en referente?

Mantente atento para conocer las respuestas.