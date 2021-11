¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Juanpa Zurita que están causando furor en Instagram!

Juanpa Zurita (@juanpazurita) causó un gran éxito en las redes en las últimas horas con sus últimas publicaciones. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 2.017.901 de interacciones entre sus aficionados.

Back together. Lo lograste. Lo logré. Lo logramos. Dos meses y medio por FaceTime. Probablemente más difícil que cuando subimos el Pico De Orizaba. Desvelos, WhatsApp, mala conexión, stickers y fotos. Ahora no te voy a soltar. Bai.





Cuando empiezas a ver Pan de Muerto en el Súper. Día De Muertos se aproxima 💀 | @esquedachris @patriciamoralesla





Quien diría que tomando se aprende. Primera vez en Valle de Guadalupe 🇲🇽🍷





Feliz día de Muertos 💀🇲🇽 Que bonito tener una tradición que nos hace honrar a aquellos que nos acompañan. Tener un espacio para recordar su presencia. Reír, llorar y volver a vivir a través de las memorias. Que orgullo ver que día a día es celebrada por mas personas del mundo. Hoy recuerdo a los que ya no están. Abuelos, abuelas, amigos y Puca. Hoy están conmigo. Les mando mucho amor a ustedes, a quienes los acompañan y también a a quienes no. Pics @esquedachris





ALFOMBRA MORADA JUANPA + CHEF! Oficialmente nos vemos este 11 de Noviembre con 3 capítulos de jalón en @hbomaxla !🧑‍🍳 Si hoy pudiera viajar en el tiempo a ese Juanpa de 17 que soñaba con entretener al mundo y le dijera que en unos años tendría un show en una de las plataformas de streaming más importantes, probablemente no me lo creería. Esta noche verdaderamente fue mágica para mi. Por un lado voltear atrás y darme cuenta que los sueños si se cumplen, que si uno no suelta eso que ama, eventualmente llegarán las oportunidades y proyectos apropiados. Que estuvo bien haber sido el raro de mi familia, que estuvo bien ser el bullendo de secundaria, que estuvo bien insistir en dedicarme a esto y que valió la pena tomar cada riesgo en el camino. Por otro… darme cuenta lo afortunado que soy de tener estas amistades y familia que se tomaron el tiempo de venir a la premier. Todos tenemos una agenda, todos tenemos responsabilidades y hoy ver cómo se juntaron para dar apoyo a un paso de mi carrera me llena de humildad y amor. Tuvimos la oportunidad de ver el primer capítulo y permítanme avisarles que la regué más veces en la cocina de lo que me acordaba 😂 Pero hablando en serio… la serie está espectacular. Me han visto lograr todo tipo de retos, desde la montaña más alta de mexico hasta la Resortera humana… pero cocinar a lado de 6 de los mejores chefs del país es otro nivel. Demostrando que la gastronomía y talento mexicano son de influencia global 🇲🇽 🌎 Estoy MUY emocionado de que la vean. Que aprendan conmigo y que se puedan llevar algo después del programa. Creo que Juanpa + Chef es el claro ejemplo de que nunca es tarde para aprender algo nuevo. Nos vemos este 11 de Noviembre en HBO MAX para que gocen los TRES primeros capítulos de la serie. Pueden ver la premier en mis historias. Salud 🥂 #JuanpaChef -JZ 📸 @samtakataka

Juan Pablo Martínez Zurita-Arellano, mejor conocido como Juanpa Zurita, nació el 29 de marzo de 1996 en la Ciudad de México. Se convirtió en una celebridad del Internet en 2013 a través de los videos de comedia que publicaba en la plataforma Vine. Más tarde, diversificó sus actividades publicando vlogs y vídeos de entretenimiento en la plataforma de YouTube.

En el año 2015, fue elegido por primera vez como «icono del año» por la televisora MTV Latinoamérica, a partir de entonces ha sido una de las figura de la cadena, presentando los premios en el año 2017. En el 2016, Juanpa dio un salto al mundo del modelaje y trabajó para distintas firmas de moda, como Louis Vuitton, Dolce & Gabanna, entre otras. En 2017, Juanpa entró en la lista Forbes 30 menores de 30 y En la actualidad también es conocido por ser actor secundario en cortometrajes y desde 2018, por interpretar un papel de la serie Luis Miguel.