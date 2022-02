Nicaragua.- México llama a consultas a su embajador en Nicaragua por la reelección de Daniel Ortega

07-11-2021 El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega POLITICA CENTROAMÉRICA NICARAGUA PRESIDENCIA NICARAGUA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El Gobierno mexicano ha llamado a consultas a su embajador en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, por sus "preocupaciones" respecto a las elecciones del pasado fin de semana en las que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, logró la reelección con más del 70 por ciento de votos.



La embajadora de México ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Luz Elena Baños, ha explicado ante este órgano que México ya ha trasladado a Nicaragua su preocupación sobre el proceso electoral.



"Especialmente en lo que hace a la libertad de expresión y a la participación política de su ciudadano, que derivó en el llamado a consultas de nuestro embajador acreditado en dicho país", ha relatado la diplomática.



"México defiende y cree en la democracia representativa, fundamento de nuestra organización hemisférica", ha destacado Baños, según recoge el diario mexicano 'El Universal'. No obstante, rechazó que la OEA sea el organismo indicado para imponer sanción alguna, encaminada a aislar o intervenir a un estado miembro.



"Sólo el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas goza de tales atribuciones y siempre que determinada situación ponga en peligro la paz y la seguridad internacionales", ha argumentado.



"Tampoco podríamos reconocer que la OEA goce de facultades implícitas o residuales, es decir, atribuciones que no estén expresamente previstas en las obligaciones que hayamos asumido en forma soberana", ha advertido.



El gobierno mexicano ha tenido una confrontación abierta con la OEA, en particular su secretario general, Luis Almagro, e incluso defiende restar peso a la OEA y sustituirla por la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).



El pasado mes de junio México ya llamó a consultas a su embajador en Nicaragua en respuesta a la crisis política y a la detención de opositores, algunos de ellos candidatos en las recientes elecciones.