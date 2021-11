Martín, Corsi y Acosta últimas "pole" de la temporada

EFE/ Kai Foersterling

Cheste (Valencia), 13 nov (EFE).- El español Jorge Martín (Ducati Desmosedici GP21), el italiano Simone Corsi (MV Agusta) y el también español Pedro Acosta (KTM) consiguieron este sábado las últimas "pole position" de la temporada al ser los más rápidos en sus respectivas clasificaciones oficiales para el Gran Premio de la Comunidad Valenciana de motociclismo, que se disputa el domingo en el circuito "Ricardo Tormo" de Cheste (Valencia).

Martín fue la punta de lanza de un dominio total y absoluto de Ducati, con cuatro de sus representantes entre los cinco primeros clasificados y con una vuelta rápida de 1:29.936, 64 milésimas de adelanto sobre el italiano Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) a 389 milésimas de segundo.

El campeón del mundo de MotoGP en 2020, el español Joan Mir (Suzuki GSX RR), fue cuarto, con el francés Johann Zarco (Ducati Desmosedici GP21) en la quinta plaza y Alex Rins (Suzuki GSX RR), sexto.

El español Pol Espargaró (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió una fuerte caída en la curva trece durante la tercera tanda de pruebas libres, que le mandó casi directamente al Hospital 9 de Octubre de Valencia, pudo regresar al circuito tras confirmarse que no tenía ningún tipo de fractura, a pesar de quejarse de fuertes dolores en el costado y muñeca derechos.

Pol Espargaró regresó al circuito valenciano para continuar con su reposo, sin confirmarse su baja definitiva para la última carrera de la temporada; una decisión que no tomará el piloto hasta la mañana del domingo y que de ser positiva le obligará a salir desde la última posición de la formación de salida.

En la segunda clasificación, una vez más, se pudo ver como Valentino Rossi ya salía detrás de Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) -lo hizo durante los terceros libres para entrar en la segunda clasificación-, pero en su primer intento ya se fue largo en la curva del final de recta, lo que le hizo perder el contacto con su "pupilo" de la Academia, que en su primer intento se puso cuarto, superado por el australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21), el italiano Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1) y el francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1).

El tiempo de Miller, 1:30.325, ya era el registro más rápido de la categoría, pero aún había diez minutos por delante para que todo cambiase en la última clasificación de entrenamientos de la temporada y fue instantes más tarde cuando el español Jorge Martín consiguió igualar a la milésima de segundo con Miller, mientras Bagnaia se quedaba tercero a escasamente quince milésimas de segundo.

Una segunda salida y se repitieron los protagonistas y las acciones, al salir Rossi tras el rebufo de Bagnaia, que en su intento de vuelta rápida ya se puso líder, 1:30.118, dos décimas de segundo más rápido que Jack Miller, mientras que Valentino Rossi ascendía hasta la séptima plaza y luego la novena, superado por Nakagami y Zarco.

En su segundo intento Bagnaia se cayó en la curva dos y su moto quedó en medio de la pista, pero no perjudicó a su compañero de equipo, el australiano Jack Miller, que también se fue por los suelos en la curva 11, mientras que Jorge Martín, con parciales de vuelta rápida, se acabó haciendo con la "pole position", la cuarta de la temporada (Doha, Austria, Estiria y Valencia).

El italiano Simone Corsi (MV Agusta) pasó de tener que disputar la primera clasificación a conseguir la "pole position", quinta de su carrera deportiva y la segunda en Moto2, por delante de su compatriota Celestino Vietti (Kalex) y de Augusto Fernández (Kalex).

El español Raúl Fernández (Kalex), que se encontraba en las posiciones de cabeza, cometió un error en la curva dos que le hizo rodar por los suelos cuando quedaban menos de cinco minutos de carrera y que le impidió mejorar su mejor marca personal, lo que le relegó a la quinta plaza final, con su rival por el título y líder de la clasificación provisional, el australiano Remy Gardner (Kalex), tres puestos por detrás, octavo.

El español Pedro Acosta (KTM) ejerció de campeón y en la clasificación oficial de Moto3 logró la primera "pole position" de su carrera deportiva, por delante del japonés Juan Antonio Lladós