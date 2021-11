Luis Enrique: "Falta lo más difícil, ganar este domingo"

Luis Enrique, seleccionado de España, en una foto de archivo. EFE/ Juanjo Martin

Sevilla, 13 nov (EFE).- El seleccionador de España, Luis Enrique Martínez, aseguró en vísperas del partido decisivo contra Suecia para lograr el billete directo al Mundial de Catar, en La Cartuja de Sevilla, advirtió de que "falta lo más difícil, ganar este domingo", y dijo que, aunque les valdría el empate, no van a "cambiar nada" del plan ni van a "salir a especular".

"Esto no va a ser una fiesta hasta el final del partido, no vamos a centrarnos en las rachas anteriores que pueden despistarnos de nuestro trabajo. Hubiéramos firmado estar así antes de empezar la fase de clasificación, pero todavía el trabajo no está hecho", recalcó este sábado Luis Enrique, que espera a "un rival difícil" y que "también va a tener sus oportunidades".

Antes de dirigir un último entrenamiento en el estadio sevillano, que presentará un lleno absoluto, el técnico español alabó al capitán de su equipo, Sergio Busquets, "uno de los mejores centrocampistas en la historia del fútbol mundial" y que el domingo igualará a Xavi Hernández, su nuevo técnico en el Barcelona, como el jugador con más partidos en la selección con 133.

Más allá de ese récord, Luis Enrique insistió en rueda de prensa en que van a "tener dificultades" ante Suecia, un "equipo que sabe defender bien en su área y con jugadores rápidos que pueden generar peligro a la contra", al que "siempre" le ha "costado hacerle gol y que defiende muy bien".

Aunque España podría certificar la clasificación directa para su duodécimo Mundial consecutivo, algo que muchas veces no se valora, el asturiano prefirió quedarse con lo que tienen por delante. "Es muy importante centrarnos en las dificultades que vamos tener mañana, que van a ser muchas", subrayó.

Añadió que ya han logrado que La Cartuja vaya a estar llena y que ahora tienen que conseguir que la afición les lleve en volandas "en los momentos en los que habrá que sufrir, que los va a haber", reiteró.

Luis Enrique señaló que ha visto los últimos partidos de Suecia contra Grecia y Georgia, y que en el choque jugado en el país escandinavo no merecieron "la derrota (2-1), "pero el fútbol no sabe de justicia", y dijo que aunque ahora les vale el empate, no van a "cambiar nada, más allá de los matices que siempre se dan en un partido".

"Va a haber dificultades y necesitamos al público, porque con él ellos son más débiles y nosotros más fuertes", resaltó el seleccionador, que incidió en dejar a un lado su posible renovación porque "el futuro es hoy, y mañana el más cercano", el que le "apasiona" y le "motiva", y agregó que "cuánto durará ese sentimiento nunca se sabe", aunque no le preocupa ni a él "ni a nadie de la Federación porque la química es muy buena".

Aseveró que "siempre" se ha "sentido respaldado como seleccionador, más allá que no somos tontos y dependemos de resultados, pero siempre me he sentido reforzado", y reiteró que no valora si Suecia va a jugar con un gran jugador como Zlatan Ibrahimovic, que mejoraría su "juego en largo", pues eso compete a su seleccionador.

Según Luis Enrique, es posible que España domine con creces la posesión del balón, "pero eso no grantiza que llegues al resultado", pues Suecia puede "hacer transiciones rápidas, tener segundas jugadas o acciones a balón parado", y se mostró seguro de que "cada uno va a utilizar sus armas".

"Nos valen dos de los tres resultados que se pueden dar, pero no vamos a especular ni a pensar en que hay que parar, sino a jugar como lo hemos hecho en cada partido de la clasificación y en la Liga de Naciones, y a intentar estar acertados", aseguró, frente a "un juego en largo del rival" que intentarán "combatir de la mejor manera posible".

Insistió en que Suecia está "acostumbrada a ese tipo de juego, que es complicado, con delanteros potentes y que saben a lo que juegan, por lo que siempre es difícil", pero recalcó que España empezó esta concentración "hablando de presión, de que se necesitaban ganar los dos partidos, y no ha cambiado nada".

"Nuestro plan es el mismo desde el principio, estamos más cerca, pero sigue siendo nuestro plan, juegue quien juegue" en Suecia, aseveró Luis Enrique en referencia a Ibrahimovic, además de recalcar que el rival "es una selección muy buena, muy potente y muy trabajada", y de desmentir que haya criticado nunca su estilo de juego.