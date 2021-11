Los Pumas se reencuentran con la victoria en Italia (37-16)

Argentina dominó a Italia (37-16), este sábado en Treviso, para lograr su primera victoria desde el mes de julio contra Gales, poniendo fin a una serie negativa de siete reveses.

Una semana después de la buena imagen ofrecida ante Francia, que no pudo verse reflejada con una victoria (29-20), los Pumas anotaron cinco tries ante los 'Azzurri' -dos en el primer tiempo, tres en el segundo- para firmar su 17ª victoria en 23 partidos contra Italia. Esta salvó el honor merced especialmente al primer try internacional de su medio scrum Stephen Varney.

-- En Treviso (Stadio Comunale di Mongio): Argentina derrotó a Italia 37 a 16 (Descanso: 17-6)

Árbitro: James Doleman (NZL)

Puntos:

Italia: 1 try - Varney (47), 1 transformation - Garbisi (49), 3 penales - Garbisi (32, 40+2, 51)

Argentina: 5 tries - Kremer (9), González Samso (28), Moroni (42), Cordero (55), F. Bosch (77), 3 transformaciones - Boffelli (10, 30, 43), 2 penales - Boffelli (15), Sánchez (64)

Equipos:

Italia: Minozzi (Mori 56) - Padovani, Brex, Morisi, Ioane - (o) Garbisi, (m) Varney (Fusco 71) - Lamaro, Licata (Ruzza 49), Negri (Pettinelli 56) - Sisi (Fuser 49), Cannone - Riccioni (Ceccarelli 51), Lucchesi (Bigi 64), Nemer (Fischetti 49)

Argentina: Boffelli - Cordero, Moroni, de la Fuente (Cinti Luna 71), Carreras - (o) Carreras (Sánchez 61), (m) Cubelli (Paulos 66) - Gonález Samso, Isa (Grondona 51), Matera - Lavanini (Betranou 66), Kremer - Gómez Kodela (Medrano 56), Montoya (F. Bosch 71), Gallo (Ignacio David Calles 61)

alu/iga