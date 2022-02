12-11-2021 Lorenzo Caprile reinterpreta para Burger King una de las famosas meninas de Velázquez. MADRID, 13 (CHANCE) Las Meninas de Velázquez regresan un año más a las calles de Madrid con la llegada del otoño. Una iniciativa que celebra en 2021 su cuarta edición y que incluye originales meninas de 1,80 metros de alto creadas por distintos artistas plásticos, actores y actrices, chefs o deportistas y... ¡Burger King ha participado por primera vez en esta exposición! Lo hace por primera vez y de la mano del diseñador Lorenzo Caprile, que ha reinterpretado para la marca una de las famosas meninas de Velázquez, convirtiéndola en icono de la inclusión protestando contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en ambientes laborales. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR BURGER KING



MADRID, 13 (CHANCE)



Las Meninas de Velázquez regresan un año más a las calles de Madrid con la llegada del otoño. Una iniciativa que celebra en 2021 su cuarta edición y que incluye originales meninas de 1,80 metros de alto creadas por distintos artistas plásticos, actores y actrices, chefs o deportistas y... ¡Burger King ha participado por primera vez en esta exposición!



Lo hace por primera vez y de la mano del diseñador Lorenzo Caprile, que ha reinterpretado para la marca una de las famosas meninas de Velázquez, convirtiéndola en icono de la inclusión protestando contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en ambientes laborales.



La inspiración: desde Diego Velázquez a Eugenio Lucas



Respetando la silueta de la menina, el reconocido diseñador ha adaptado los colores de la bandera LGTBI+ a un modelo clásico de menina, inspirándose en los trajes que han sido retratados por todos los pintores que, desde Diego Velázquez a Eugenio Lucas y a través de sus obras, han mostrado a las damas de la época y sus vistosos vestidos.



Lorenzo ha querido jugar con el concepto de ambigüedad para recordar que, excepto en España, en toda Europa los papeles femeninos eran interpretados por hombres. Haciendo uso del humor y dándole un toque divertido, el diseñador ha manejado esa ambigüedad a la hora de plantear su particular reinterpretación de la menina con el objetivo de reivindicar que lo más importante es estar orgulloso de quién es cada uno, dejando a un lado las etiquetas.



Caprile asegura que: "es un orgullo colaborar en esta magnífica iniciativa de Burger King para integrar a todos estos colectivos", confesando que: "todos somos personas, que es lo importante, somos seres humanos buscando nuestro lugar en este mundo, que cada vez es más complicado, así que no lo compliquemos más. Lo importante es ser buena persona".



'Meninxs currantes', el icono de la inclusión de Burger King para protestar contra la homofobia, la transfobia y la bifobia en ambientes laborales



Bajo el nombre 'Meninxs currantes', el diseñador Lorenzo Caprile ha querido convertir a la menina de Burger King en un icono de la inclusión para protestar contra la discriminación en ambientes laborales por razones de orientación sexual e identidad y expresión de género.



¿Dónde la podemos encontrar?



Estará situada en la calle Velázquez, nº 92, incluye algunos de los elementos característicos de la firma, como su corona o la bolsa de take away e incorpora un código QR que, al escanearlo, lleva al perfil de Burger King en myGwork, la mayor bolsa de empleo digital que pone en contacto a profesionales LGBTI+ con empresas y organizaciones inclusivas, y con la que Burger Kingacaba de firmar un convenio de colaboración. De esta forma, todos aquellos interesados podrán acceder a las oportunidades laborales que la firma pone a su disposición.



Jorge Carvalho, director general de Burger King España y Portugal, asegura que: "a través de nuestra menina, queremos reivindicar la diversidad en el lugar de trabajo y dar visibilidad a nuestro compromiso como lugar de trabajo inclusivo donde 'todo el mundo es bienvenido".



La IV Edición de Meninas Madrid Gallery, que lleva por nombre "Una ventana al mundo", exhibirá sus reconocidas meninas desde el 2 de noviembre al 15 de diciembre y, una vez finalizada la exposición, se celebrará la tradicional subasta de las meninas.



En este sentido, Burger King ha llegado a un acuerdo para destinar la recaudación de la subasta de 'Meninxs currantes' a REDI, la primera asociación sin ánimo de lucro en España de empresas y profesionales comprometidos con el fomento de un ambiente inclusivo y respetuoso en las organizaciones