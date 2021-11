Lindelof: "Solemos jugar bien contra equipos como España"

Victor Nilsson Lindelof en una foto de archivo. EFE/EPA/Christine Olsson

Sevilla, 13 nov (EFE).- Viktor Lindelof, defensor del Manchester United inglés, ha advertido este sábado en rueda de prensa que su selección, Suecia, suele "jugar bien contra equipos como España", por lo que augura "un partido muy duro" mañana en La Cartuja, tras el que confía en "clasificar directamente para el Mundial".

Suecia está obligada a ganar en España para no disputar la repesca debido a su derrota del jueves en Georgia (2-0), tras la cual, Lindeloff reconoció que los futbolistas escandinavos estaban "de mal humor pero ya ha cambiado la mentalidad" y considera que están "preparados para disputar un partido determinante" en el que la "clave va a ser mantener la calma y no pensar en la responsabilidad" del envite.

"Pensar en el partido anterior nunca me aporta nada, siempre trato de ganar, aunque las sensaciones antes de este tipo de partido son más fuertes. Para ganar, creo tenemos que crear bastantes oportunidades y no pensar en la obligación de hacer un gol", comentó el central sueco.

Lindelof, que recibió mensajes de odio después de la derrota en Georgia, ignora "las amenazas de las redes sociales", algo en lo que "no merece la pena gastar energía" y que no le "afecta para nada" porque está "acostumbrado a leer cosas bastante negativas".