Kerry (EEUU): "Es una buena negociación, todos las partes están incómodas"

Glasgow (R.Unido), 13 nov (EFE).- El enviado especial sobre cambio climático de Estados Unidos, John Kerry, señaló este sábado de cara al borrador de acuerdo que se intenta aprobar en la cumbre de Glasgow que "es una buena negociación, todos las partes están incómodas".

"No todo el mundo en la vida pública tiene que tomar decisiones de vida o muerte" y "este acuerdo potencial (...) es un paso muy importante en la dirección adecuada", dijo el responsable estadounidense.

Ante el plenario donde las partes exponen públicamente sus puntos de vista sobre el último borrador de acuerdo presentado por la presidencia británica de la COP26 tras dos semanas de negociación, Kerry subrayó que "es el momento de juntarnos para las generaciones futuras".

"Esto eleva la ambición con una base global, establece estándares para medir", dijo Kerry, quien agregó que el texto que hay sobre la mesa no es sólo producto de la negociación de Glasgow.

"No son dos semanas, son meses, años", dijo el estadounidense, que llamó a aprobar el texto sin más enmiendas al comentar que "lo mejor es enemigo de lo bueno".