JJ.OO.- El COE y más de cien alcaldes se reúnen para reforzar la candidatura Pirineos-Barcelona 2030

El presidente del Comité Olímpico Español (COE), Alejandro Blanco, ha ofrecido este sábado la conferencia 'El olimpismo como motor de desarrollo territorial', dentro de las iniciativas para apoyar la candidatura Pirineos-Barcelona a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030.



El Palai d'Espòrts de Vielha acogió el acto impulsado por el Conselh Generau d'Aran de la mano de las presidencias de las diputaciones de Huesca, Zaragoza, Barcelona y Girona, las presidencias de las comarcas de Ribagorza, Alto Gállego, Jacetania y Sobrarbe y los consejos comarcales de la Alta Ribagorça, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Alt Urgell y Cerdanya.



En su intervención, el presidente del COE expuso las ventajas que tendría el territorio si acoge unos Juegos Olímpicos. "Esta es la candidatura del entendimiento, del diálogo y del respeto. Una candidatura en la que la sociedad y las personas han de ser los responsables de este proyecto", indicó.



"El Pirineo tiene que mostrar lo que es y lo que es capaz de conseguir. Y, sobre todo, tiene que mostrar la capacidad, conocimiento e implicación de los pirenaicos y pirenaicas y la pasión que sienten por la nieve, por la montaña y por los deportes de invierno", añadió.



Por su parte, la síndica de Aran, Maria Vergés, aseguró que celebrar la cita sería "un hito de gran importancia para este territorio en general y para la Val d'Aran en particular". "Una oportunidad de estas dimensiones tiene que ayudar a generar el impulso en el desarrollo social y territorial que el Pirineo necesita para proyectarse como un territorio de referencia y demostrar así nuestra capacidad, no solo para organizar eventos de estas características, sino también nuestra capacidad para innovar y mejorar la calidad de vida de las personas que viven aquí, a través del equilibrio territorial, de la sostenibilidad y de la igualdad de oportunidades, además de posicionarnos internacionalmente como un territorio de referencia", subrayó.



El Conselh Generau d'Aran se convirtió en septiembre en la primera institución en aprobar en su pleno, por unanimidad, una declaración institucional a favor de la candidatura olímpica de los Pirineos.



Además, Vergés explicó que deben plantear "un enfoque estratégico de los retos del territorio", más allá "del debate ambiental y turístico". "En este proceso, el Conselh Generau d'Aran quiere ser una institución activa para conseguir el hito de esta candidatura, conscientes como somos del impacto positivo, así como pasó con Barcelona 92, y lo queremos hacer conjuntamente con el resto de territorios del Pirineo", apuntó.



La síndica también quiso hacer un reconocimiento a los seis deportistas araneses que han participado a lo largo de la historia en unos Juegos Olímpicos de Invierno: Rafael Mombiedro, en Oslo 1952; José Moga y Andreu Ribera, en Cortina d'Ampezzo en 1956; Eva Moga, en Calgary 1988; Xavi Ubeira, en Albertville 1992 y Lillehammer 1994; y Alex Puente, en Sochi 2014.



"Creo que es de justicia agradecer el trabajo y el esfuerzo que estos deportistas han llevado a cabo, no solo elevando el esquí en Aran, en Cataluña y en toda España, sino también por haber representado nuestra tierra en unos Juegos Olímpicos, algo que es necesario reconocer como merecen", concluyó.