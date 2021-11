Janne Andersson: "Fue duro perder el jueves pero ya lo hemos dejado atrás"

El seleccionador sueco Janne Andersson (d) ofrece una rueda de prensa este sábado en el estadio de la Cartuja, en Sevilla, antes del partido que mañana disputarán frente a España. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 13 nov (EFE).- El seleccionador de Suecia, Janne Andersson, ha manifestado este sábado en rueda de prensa que "la derrota" del jueves en Georgia "fue una dura decepción pero hay que comenzar desde cero" para tratar de estar en el Mundial de Qatar, un objetivo que hace que sea "fácil dejar de atrás el malestar".

Andersson aseguró tener "un plan para ganar" a una España que "suele tener mucho la pelota", por lo que sus futbolistas deberán "estar muy unidos". Advirtió que "si valiera el empate, afrontaría el partido de la misma manera, aunque" ha trabajado "con diferentes escenarios para" el encuentro "de mañana".

El técnico escandinavo cree que dirige a un "grupo fuerte que sabe animarse por sí mismo" gracias a "la capacidad de dejar atrás lo sucedido en otros partidos", por lo que tiene "claro que habrá opciones" de ganar el partido, para lo que Suecia deberá "aprovechar las oportunidades" que se le presenten, "igual que en el partido de casa".

Andersson no se ve, por tanto, "derrotado con antelación. La idea, es ganar", aunque sabe que "en el peor de los casos, todavía habrá una segunda opción de ir al Mundial", pero no se pone aún en esa tesitura porque tiene "confianza" en la capacidad de su equipo para "amenazar a cualquier rival".

"Tengo decidida la alineación, nadie se ha lesionado en el último entrenamiento, pero no quiero revelar si Ibrahimovic jugará o no los 90 minutos. Él está aquí porque quiere aportarle el máximo a su selección", concluyó el seleccionador de Suecia.