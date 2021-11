J Balvin arrasa en Instagram con estas últimas 5 publicaciones. ¡No te las pierdas!

J Balvin (@jbalvin) causó furor en su popular cuenta de Instagram en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, consiguieron más de 2.577.146 de interacciones entre sus aficionados.

Hasta que aprendí que no se espera nada de nadie pero se demuestra con actos el amor a la familia. @canelo HERMANO, TE AMO!! LATINO GANG. Pd. Me envió un beso porque le dije “o te comportas o te acabo en el ring” y el obviamente me tiene miedo y bueno… NORMAL





Pocas veces hablo de mi vida personal, pero esta mujer es mi gran amiga, tiene el silencio que acompaña y la sabiduría de una persona mucho más adulta. Te amo hermana mía @caroosoriob_





Feliz cumple padre !!!!!!!!! Te amo





Gracias @complex @complexcon por la oportunidad de ser el primer Host Latino en este movimiento,una más pa la cultura. Paz en la Tierra





A⚡️R BALVIN + LIGHTS +LED + NEW WORLD +VISION + REVOLUTION SOON … LATINO GANG - GLOBAL @jumpman23 PRESS THE BUTTON AND THE LIGHTS TURN ON!! APRETA EL BOTÓN Y SE PRENDE LA LUZ #JOSE

José Álvaro Osorio Balvín, cantante y productor discográfico, conocido como "J Balvin", nació el 7 de mayo de 1985 en Medellín, Colombia.

En 2006 lanzó su primera canción como solista. Años después,. Ese mismo año firmó un contrato musical con EMI Music.

El tema «Ay vamos», contenido en aquel álbum, le valió a Balvin su primer premio Grammy Latino.​ En el 2015, lanza «Ginza», primer sencillo de su siguiente álbum. Con ese tema se posicionó en el número uno en Colombia, Estados Unidos, así como en México y España. Por otra parte, cantó junto a Jennifer Lopez en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIV, llevado a cabo el 2 de febrero de 2020, donde interpretó «Qué calor» y «Mi gente». En septiembre de 2020, Balvin fue incluido en el listado de la revista Time de las 100 personas más influyentes del año.