Fútbol/Selección.- Previa del España - Suecia

España quiere una faena más en Sevilla



La selección española necesita no perder ante Suecia en La Cartuja para ir directa al Mundial de Catar



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La selección española de fútbol intentará certificar este domingo en el Estadio de La Cartuja de Sevilla (20.45 horas/La1) su clasificación directa para el Mundial de Catar del año que viene, objetivo para el que necesita no perder ante una Suecia que necesita ganar para arrebatarle el premio.



España cumplió en Atenas y los suecos no lo hicieron en Tbilisi, y el combinado que dirige Luis Enrique Martínez se aupó al primer puesto del Grupo B y aunque no cambió el hecho de seguir dependiendo de sí misma para lograr el primer puesto y el consiguiente billete sin el peligroso peaje de la repesca a la Copa del Mundo, abrió el abanico de opciones ya que ahora sí le vale el empate, una posibilidad que puede variar el guión de un choque que decidirá quién juega la repesca.



El equipo que dirige Jane Andersson necesita ganar sí o sí en la capital hispalense y eso puede provocar que sea más 'ambiciosa' ante un rival que ya ha advertido a través de su técnico que no desea especular con esa pequeña ventaja que puede tener. El cómo gestionar sus miedos por parte de unos y otros puede ser la clave para el pasaje a Catar.



En este sentido, España espera firmar otra 'noche mágica' como la que hizo prácticamente hace un año en el mismo escenario. El 17 de noviembre de 2020, con La Cartuja entonces vacía, firmó una de sus mejores actuaciones bajo el mando del técnico asturiano con el demoledor 6-0 ante Alemania y el consiguiente pase a la 'Final a Cuatro' de la Liga de Naciones.



Aquella faena fue recordada, pero la triple campeona de Europa necesita repetirla, aunque los obstáculos se presumen mucho más complicados. Siete meses después de ese set a la tetracampeona del mundo, Suecia, en el estreno de la EURO en Sevilla, frenó cualquier atisbo de euforia con un empate sin goles. Apenas tres meses después de ese 0-0, el equipo escandinavo se impuso en esta fase de clasificación en Solna por 2-1 para demostrar que suele ser un 'hueso' duro de roer para los españoles, que no se pueden confiar ni relajar.



La selección española saldrá a por la victoria y para ello es más que probable que Luis Enrique haga alguna modificación en el once que dispuso el pasado jueves en el Spyros Louis de Atenas, sobre todo en el frente ofensivo. El de Gijón sorprendió con sus dos '9' juntos, Morata y el debutante De Tomás, pero el esquema sueco parece que requerirá de otras cosas. El delantero de la Juventus se perfila en el once titular junto a un Sarabia que ha sido titular en los tres últimos encuentros, mientras que Dani Olmo podría ser el tercer componente.



ISAK E IBRAHIMOVIC, PELIGRO ARRIBA



Además, en el centro del campo, parece que Sergio Busquets, suplente ante Grecia y que estaba apercibido para este duelo, podría volver a la titularidad en detrimento de Rodri y con Koke y Gavi como sus acompañantes salvo que Luis Enrique quiere apuntalar esa zona por el físico escandinavo con la presencia también de Rodri, que compartió minutos en el campo con el de La Badia en Atenas.



Finalmente, atrás, el único jugador seguro parece ser el central Laporte. Íñigo Martínez acabó con molestias el jueves y podría dejar su sitio bien a Pau Torres, lo que podría colocar a Azpilicueta en el lateral derecho, o al propio navarro, por lo que Carvajal repitiría en su posición. Jordi Alba podría relevar a Gayà en el izquierdo.



Enfrente, una Suecia que lo tenía a todo a su favor antes de visitar a Georgia y llegar a La Cartuja por delante, pero que su derrota hace que su planteamiento no pueda ser únicamente a contener a un rival que acaparará la posesión como en sus últimos enfrentamientos.



Pero pese a su mayor necesidad y 'menor' responsabilidad, el combinado de Jane Andersson no parece que vaya a asumir de inicio más riesgos de los debidos y que prefiera aguantar de inicio y sorprender en alguna transición o con su juego más directo. Lo más probable es que el técnico siga apostando por el realista Isak y el veterano Ibrahimovic en la parte ofensiva, y que pueda meter a Kulusevski en su once pare darle más tinte ofensivo.



FICHA TÉCNICA.



--POSIBLES ALINEACIONES.



ESPAÑA: Unai Simón; Carvajal, Azpilicueta, Laporte, Jordi Alba; Koke, Busquets, Gavi; Dani Olmo, Morata y Sarabia.



SUECIA: Olsen; Krafth, Lindelof, Nilsson, Augustinsson; Kulusevski, Olsson, Svanberg, Forsberg; Isak e Ibrahimovic.



--ÁRBITRO: Felix Brych (ALE).



--ESTADIO: La Cartuja.



--HORA: 20.45/La1.