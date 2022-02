Fútbol/Selección.- Busquets: "Soy el mismo, el del Barça y la selección"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El centrocampista español Sergio Busquets apuntó que irán a por la victoria ante Suecia este domingo en Sevilla a pesar del "cambio de escenario" favorable a España en el camino al Mundial de Catar 2022, al tiempo que confesó que no hay diferencias entre el 'Busi' de la selección y el del Barça.



"Mucho orgullo por el número, por todo el trayecto, por lo que hemos conseguido, y contento por superar a dos amigos, ojalá pueda superarlo. Uno que ahora será mi entrenador en una etapa nueva. Muy satisfecho por todo", dijo en rueda de prensa, sobre su entrada en el podio de máximos partidos con España igualando a Xavi.



"Como jugador, uno de los mejores, si no el mejor. He tenido la suerte de estar con él, hemos formado muchos años una sociedad en el centro del campo, hemos disfrutado mucho, también con Iniesta", añadió sobre el que será su técnico en el Barça.



'Busi' fue preguntado por las críticas que recibe con su club cuando con la selección son más alabanzas. "Soy el mismo, el de Barcelona y la selección. A veces se exagera un poco dependiendo el ambiente de la selección. Son muchas circunstancias, no hay dos equipos iguales, eso también puede influir. Yo siempre intento dar lo mejor de mí y ayudar a mis compañeros, que me valoren más o menos no depende de mí", indicó.



"Para nosotros no tiene que cambiar nada, el objetivo tiene que ser ir a ganar el partido, con la misma idea e intensidad. Ser un equipo ofensivo, que tenga el balón, fuerte y competitivo. El escenario ha cambiado pero no hay que cambiar de idea", apuntó sabiendo que a España le vale el empate.



El jugador culé valoró su momento personal y su futuro con la selección. "Yo estoy bien, estoy disfrutando mucho en este último tiempo, en la Eurocopa, en la Liga de Naciones, hay un grupo espectacular, un entrenador que confía en mí, en muchos partidos se demuestra en el campo. Aquí sigo y el objetivo es clasificarse para el Mundial, si me sigo encontrando bien y hay confianza ojalá pueda jugar más partidos, pero depende de muchas cosas", dijo.



Además, el centrocampista catalán se refirió también al seleccionador Luis Enrique, quien le calificó poco antes como uno de los mejores de la historia. "Un entrenador de los mejores del mundo, por lo que ha conseguido y el rendimiento que ha sacado. Sé el trabajo que hace, la manera que se muestra dentro del grupo para dar soluciones. Es un lujo tenerlo en la selección porque normalmente estos entrenadores suelen ser entrenadores de club", confesó.



'Busi' fue preguntado también por el regreso de Ibrahimovic a la selección sueca. "No sé si es mejor o no. Ibra es un jugador de talla de mundial. Me alegro de que esté bien, menos mañana, todos los demás días. Tengo un gran recuerdo de él, me llevaba muy bien con él", terminó.