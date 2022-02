Eva González muestra su peor cara

12-11-2021 EVA GONZÁLEZ EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 13 (CHANCE)



Esta semana hemos conocido que Teresa Rivera va a ser demandada por Isabel Pantoja tras el testimonio que tuvo en televisión hace unas semanas con el que afirmaba que la tonadillera había sido desleal, supuestamente, a su hermano Paquirri días antes de su boda con una mujer.



Una información con la que nos hemos quedado muy sorprendidos, pero más alucinados estamos ante la actitud que ha tenido Eva González con los medios de comunicación al preguntarle por esta decisión de Isabel Pantoja.



Eva González, enfadada al ser preguntada por las pérdidas que tendrían sus sociedades junto a Cayetano: "Pero chiquillo, ¡qué no me hables más! ¡Qué no me estoy enterando y luego lo pones cómo que me estoy desenterando!". Una reacción que nunca hemos visto en la presentadora ya que siempre se ha mostrado de lo más amable y que denota el cansancio que tiene acerca de todas las polémicas de Isabel Pantoja.



La presentadora asegura que no está al tanto de la supuesta demanda que va a interponer Isabel Pantoja a Teresa Rivera: "No sé de lo que me estás hablando, de verdad. No tengo ni idea de lo que me estás hablando, que no me hables más, que no me estoy enterando" decía Eva cuando le preguntábamos y guardaba en su vehículo la maleta tras bajarse del tren que le ha llevado de nuevo a Sevilla.