España.- Sánchez asegura que España va mejor y que lo que está "en quiebra" es el sentido de Estado de PP y Vox

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado que España va mejor y ha garantizado que el próximo año el país estará "aún mejor". Asimismo, ha cargado contra la oposición y ha dicho que lo que "está en quiebra" en España es el sentido de Estado del Partido Popular y de la ultraderecha.



"¿España se está recuperando o está en quiebra? Los datos están ahí. Garantizo que el próximo año España estará aún mejor de lo que estamos hoy. Si hay algo en quiebra es el sentido de Estado de la oposición, del PP y de la ultraderecha. Eso está en quiebra". Así se ha expresado Sánchez durante su discurso de apertura en el XIV Congreso regional del PSOE de Madrid.



En esta misma línea, ha recordado los "buenos" datos de vacunación de España como "éxito colectivo" y como ejemplo de lo que representa el "patriotismo" y no como un logro de ningún partido en concreto, por lo que ha criticado a la oposición por "callar" ante éxitos del país que son un "orgullo".



"Si hay alguien que se tiene que poner medallas son los españoles y no ningún gobierno", ha matizado Sánchez en referencia a los datos de vacunación, al tiempo que ha afirmado que estas navidades serán las de la "recuperación" y que los españoles "van a estar mucho mejor de lo que estuvieron hace un año" gracias a estos datos.



EL MAL DE LA DESIGUALDAD



Durante su intervención en este Congreso regional, en el que también ha tenido ocasión de hablar el líder de los socialistas madrileños, Juan Lobato, el presidente ha citado los "logros" y gestiones del Gobierno central como la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), la Ley de Vivienda, la reforma laboral, la Ley de Eutanasia o la futura derogación de la conocida como 'Ley Mordaza'.



No obstante, Sánchez ha reconocido que España es un "país muy desigual" en el ámbito territorial, social y de género y que es un "mal que se está extendiendo", en parte, debido a la pandemia que ha "aumentado esas brechas", por lo que, asegura, el deber del Gobierno es "emerger ese debate" y "reinvindicar la vigencia de una política social y económica como es la socialdemocracia".



"Sabemos muy bien cuál es nuestra razón de ser. Nunca olvidamos a quién servimos y hoy somos más reconocibles que nunca como socialdemócratas", ha manifestado Sánchez.



Así, ha defendido que el PSOE gobierna para las "amplias mayorías sociales" pese a la "rabia, los gritos y descalificaciones" de la derecha y la ultraderecha que "ponen palos en la rueda" y utilizan la pandemia para "derrocar y desgastar" al Gobierno en lugar de "arrimar el hombro".