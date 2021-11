El zaguero Alexander Callens será baja en Perú para partido contra Venezuela

Imagen de archivo de Alexander Callens (d) de Perú. EFE/Ernesto Benavides POOL

Lima, 13 nov (EFE).- El zaguero Alexander Callens será baja, por lesión, en la selección de Perú que disputará este martes, frente a Venezuela, un partido crucial de la decimocuarta jornada de las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar 2022.

"La selección peruana de fútbol informa que el futbolista Alexander Callens queda desafectado de la convocatoria para el partido ante Venezuela por las clasificatorias sudamericanas", informó la Federación Peruana de Fútbol (FPF).

El jugador del New York City sufrió la lesión durante el primer tiempo del partido de eliminatorias que Perú ganó el jueves pasado por 3-0 a Bolivia en el Estadio Nacional de Lima, por lo fue reemplazado por Luis Abram, jugador del Granada español.

Tras ese choque, el seleccionador de Perú, Ricardo Gareca, declaró que a Callens "se le cargó un poco el gemelo" y decidió cambiarlo "por prevención".

El zaguero se sometió durante la noche de este viernes a una resonancia magnética que confirmó su lesión.

Para el partido frente a Venezuela, crucial en las aspiraciones de Perú de ingresar en zona de clasificación para Catar 2022, Gareca deberá escoger al reemplazo de Callens entre Abram y el experimentado Carlos Zambrano, jugador del Boca Juniors argentino.

La selección peruana sí podrá contar con el centrocampista Yoshimar Yotún, del Cruz Azul mexicano, quien no pudo jugar ante Bolivia por suspensión y que el viernes también fue sometido a una resonancia magnética, con resultados positivos.

El diario El Comercio informó, por otra parte, que el portero suplente de la selección peruana, Carlos Cáceda, fue sometido a una prueba para descartar la posibilidad de que se haya contagiado de la covid-19.

Aunque esta información aún no ha sido confirmada oficialmente por la FPF, el rotativo agregó que el portero Ángelo Campos, del Alianza Lima, llegó hasta la Villa Deportiva Nacional de Lima (Videna) para también ser sometido a la prueba, ante la posibilidad de que pueda ser convocado para reemplazar a Cáceda.

La Blanquirroja tiene como portero titular a Pedro Gallese, del Orlando City de la MLS, y también cuenta con el veterano José Carvallo, del Universitario de Deportes, como su habitual tercer arquero.