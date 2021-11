El peruano Anderson Santamaría renueva con el Atlas mexicano hasta 2025

Fotografía de archivo de Anderson Santamaría (i) de Atlas disputando el balón con Fabián Castillo (d) de Juárez. EFE/Francisco Guasco

Guadalajara (México), 12 nov (EFE).- El defensa peruano Anderson Santamaría renovó su contrato con el Atlas mexicano hasta 2025, informó este viernes el equipo Rojinegro en un vídeo difundido en sus redes sociales.

Santamaría fichó por el Atlas en el torneo Clausura 2019 y desde su llegada acumula 63 partidos con el conjunto con sede en Guadalajara, en los que marcó cuatro goles.

Su rendimiento en Atlas lo ha convertido en habitual de las convocatorias del entrenador argentino Ricardo Gareca para la selección de Perú.

En el Atlas, Santamaría es un fijo en el esquema del entrenador argentino Diego Cocca, quien llevó a los Rojinegros al segundo puesto del Apertura 2021 y con ello convertirlos en uno de los cuatro equipos que avanzaron directo a los cuartos de final.

En la fase regular del Apertura, Anderson Santamaría jugó 15 de los 17 partidos del Atlas, todos como titular, recibió cuatro amonestaciones y marcó un tanto.

El zaguero peruano arribó a México en 2018 al fichar por el Puebla, conjunto en el que estuvo los dos torneos de aquel año en los que participó en 20 encuentros.

Su paso por los poblanos llamó la atención del Atlas, que lo firmó. Sus primeros días con los Rojinegros no fueron fáciles porque en diciembre de 2019 fue operado por una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha que lo dejó fuera de las canchas hasta septiembre de 2020.

"La lesión fue muy dura para mí, me costó volver a recuperar el nivel óptimo que yo deseaba. No he llegado a mi techo, quiero seguir mejorando mi nivel para que se vea reflejado hasta el final del torneo y sobre todo también en la selección", explicó en una rueda de prensa en el pasado septiembre.

Atlas también anunció las renovaciones de los centrocampistas mexicanos Edyairth Ortega y Jairo Torres, ambos hasta 2024.

El equipo de Cocca se entrena con la mira en encarar los cuartos de final, que se disputarán tras la repesca que se llevará a cabo tras la fecha FIFA de noviembre.