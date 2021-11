El Museo de Arte de Lima exhibe la colección de obras donadas por De Szyszlo

Fotografía cedida por Camisea de un hombre observando una obra de arte en una galería en Lima (Perú). EFE/ Camisea

Lima, 12 nov (EFE).- El Museo de Arte de Lima (MALI) exhibe al público desde este viernes una muestra de nueve de las trece obras que el polifacético artista peruano Fernando De Szyszlo (1925-2017) donó hace casi diez años.

De Szyszlo y su mujer, Liliana Yábar, obsequiaron al Museo de Arte de Lima una cuidadosa selección de piezas de su propia colección en agradecimiento por la muestra retrospectiva sobre su obra que el MALI organizó un año atrás.

Sin embargo, la transferencia de la totalidad de estas obras a los fondos del museo no se pudo concretar hasta ahora, gracias a la gestión de la familia del difunto artista.

Este conjunto de piezas permite al Museo de Arte de Lima contar con un completo panorama de la trayectoria de De Szyszlo, desde sus inicios hasta sus productivos años de madurez.

SU PROPIO CURADOR

El propio artista seleccionó en su momento no solo las piezas de su autoría, sino algunas otras pertenecientes a su valiosa colección personal, según detalló el MALI en un comunicado.

De esta forma, De Szyszlo quiso dejar constancia de algunos aspectos claves del contexto en el que trabajó, así como de las referencias visuales que pudieron inspirarlo.

"Lo que ha hecho el artista es curar de alguna manera esta muestra, porque es su selección", explicó el curador de la muestra, Ricardo Kusunoki.

"De Szyszlo lo hizo de manera muy consciente. Fue muy específico. Es un conjunto de obras monumentales. A él le gustaba las grandes composiciones y hasta ahora el Museo de Arte no tenía este tipo de grandes cuadros murales con pretensiones muy ambiciosas y composiciones complejas", añadió.

Con ello, el artista contemporáneo más reconocido de Perú reforzó su relación con el museo, del que fue miembro y colaborador constante.

PINTURAS Y ESCULTURAS

Ya en 1961 donó "Auki", un lienzo con motivo de la apertura de las salas permanentes, y ahora se le sumaron ejemplos únicos del temprano afán experimental del artista, además de lienzos de gran formato realizados en las décadas de 1980 y 1990, momento en que consolidó su fama internacional.

Como complemento de su obra pictórica están las esculturas de bronce con las que se propuso llevar a la tercera dimensión los motivos centrales de su obra.

Esta exhibición de De Szyszlo, que está auspiciada por Camisea, el consorcio de empresas que opera en Perú el yacimiento de gas del mismo nombre, forma parte de un programa de presentación de las colecciones del MALI desde fines de 2021 hasta inicios de 2022.

"Nos ha tocado auspiciar a uno de los pintores más grandes que ha tenido el Perú. Qué mejor que poner esta donación en perspectiva y que todas la gente pueda gozar y aprender de ella", sostuvo Daniel Guerra, gerente de Relaciones Institucionales de la empresa argentina Pluspetrol, operador de Camisea.

Por su parte, el gerente general del MALI, José Antonio Ríos, recordó que De Szyszlo "representa a un artista icónico, un pintor reconocido no solo en Perú sino también en el extranjero".

De Szyszlo se erigió como una destacada figura nacional, cuya influencia se extendió más allá del campo artístico, un humanista de vasta cultura y líder de opinión que expresaba con valentía sus puntos de vista, donde reflejó la intensidad de su identificación con el Perú, su historia y su destino.