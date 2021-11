El maestro Djokovic pone broche a una temporada de récord en el Masters

Novak Djokovic estará en Turín, del 14 al 21 de noviembre, para cerrar una temporada de ensueño en la que podría igualar el récord de Roger Federer de victorias (6) en el Masters, el torneo que reúne cada temporada a los ocho mejores tenistas del año.

Después de doce ediciones jugadas en Londres, el Masters 2021 se desplaza a la capital del Piamonte (norte de Italia), pero el público italiano no podrá ver en directo a los otros dos grandes dominadores del tenis mundial en las últimas dos décadas, además de Djokovic: el suizo Roger Federer y el español Rafael Nadal, quienes pusieron fin prematuramente a sus temporadas por sendas lesiones.

La última vez que coincidió que ninguno de los dos estuvo presente en la última gran cita del año fue en 2016.

En una temporada particularmente exitosa, con cinco títulos (de ellos tres Grand Slams) en once torneos disputados, Djokovic ha batido los récords de semanas en el número 1 mundial (347 el lunes), el de temporadas acabadas como primera raqueta mundial (7), ha igualado el de títulos de Grand Slam (20, como Federer y Nadal) tras conquistar Australia, Roland Garros y Wimbledon.

No obstante, una segunda mitad de temporada mucho menos prolífica le impidió conquistar el Golden Slam tras caer en semifinales de los Juegos de Tokio y tampoco pudo ganar los cuatro 'grandes' en el mismo año al no conquistar el título en el US Open.

Sin embargo, el Masters 1000 de París conquistado el pasado domingo permite al serbio aumentar a 37 su récord de títulos en la segunda categoría de torneos de la ATP y de paso convertirlo de nuevo en el gran favorito en Turín, pese a que solo ha ganado una vez el Masters desde 2015.

- Cuestión de energía -

"En la primera parte de mi carrera, fue uno de los torneos que mejor se me daban, lo gané tres veces consecutivas (en realidad fueron cuatro, de 2012 a 2015, tras un primero en 2008)", recordó el belgradense de 34 años este viernes. "Ahora, quizás ya no tengo la reserva de energía necesaria al final de temporada", admitió.

Esto explicaría, según él, por qué las últimas ediciones del Masters lo han ganado tenistas más jóvenes.

"Para Dimitrov, Tsitsipas, Zverev... que han ganado el Masters en los últimos años, fue su primer gran título. Quizás era la primera, la segunda o la tercera vez que se clasificaban, estaban frescos, motivados, no tenían mucho que perder al contrario que nosotros, que llevamos (en la élite) más tiempo)", estimó el serbio.

Este año, no obstante, Djokovic ha disputado menos torneos de los habituales, pero han sido "extenuantes física, mental y emocionalmente, especialmente los Grand Slams (...) por la posibilidad de hacer historia"... algo que podrá seguir haciendo en Turín.

- Nueva generación -

Pese a dominar la temporada, el relevo de la nueva generación está cada vez más cercano: Daniil Medvedev (25 años), ganador del Masters 2020, conquistó su primer 'grande' en el último US Open; Alexander Zverev (24 años) ganó dos Masters 1000 (Madrid y Cincinnati), así como el oro olímpico; Stefanos Tsitsipas (23 años) se llevó su primer Masters 1000 (Montecarlo) y tuvo a Djokovic dos sets a cero en la final de Roland Garros, antes de que el serbio remontara.

"He jugado bien este año, he ganado cinco torneos y soy el único que ha ganado más de un Masters 1000. Por ello, no he venido aquí sólo a participar", advirtió Zverev.

Contrariamente al público londinense, que no tenía un tenista local al que apoyar desde el título de Andy Murray en 2016, los italianos tendrán sus esperanzas puestas en Matteo Berrettini, el finalista en Wimbledon.

"Siento la presión, pero es una presión buena. Sé que el público estará conmigo", comentó el italiano.

El cartel del torneo se completa con el ruso Andrey Rublev, 24 años y segunda participación tras ser finalista este año en Montecarlo y Cincinnati, y con los debutantes Hubert Hurkacz (24), el polaco que ganó en Miami y apeó a Federer de cuartos en Wimbledon, infligiéndole un 6-0 en el tercer set, así como el noruego Casper Ruud (22), vencedor de cinco torneos esta temporada.

Y Djokovic estará solo ante la nueva generación.

