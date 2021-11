El jefe del OIEA califica de "asombrosa" la falta de contactos con Irán =(Video)= Viena, 12 Nov 2021 (AFP) - El director del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) dijo el viernes que su falta de contactos con el nuevo gobierno iraní era "sorprendente", ya que Teherán se enfrenta a varios plazos importantes en las próximas semanas. "No he tenido ningún contacto con este gobierno (...) que lleva más de cinco meses", dijo Rafael Grossi a los periodistas, añadiendo que las únicas excepciones habían sido "conversaciones técnicas" con el nuevo jefe de la Organización de Energía Atómica de Irán, Mohammad Eslami. "Es increíble y lo digo abiertamente porque se lo digo a ellos", añadió, explicando que había "una larga lista de cosas que tenemos que discutir". Rafael Grossi esperaba visitar Irán antes de la próxima reunión de la junta de gobernadores de la agencia, que comienza el 22 de noviembre, pero lamentó no haber recibido aún una invitación. Las declaraciones de Grossi se producen en un momento en que las conversaciones, suspendidas desde la elección en junio del presidente ultraconservador Ebrahim Raissi, deben reanudarse en Viena el 29 de noviembre para salvar el acuerdo nuclear de 2015, por el que Irán limitaba su programa nuclear a cambio de un alivio de las sanciones económicas. jsk/har/tbm/anb/pc/me