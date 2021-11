El Gobierno boliviano conversa con comerciantes afines sobre polémica ley

El ministro boliviano de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro (c), la viceministra de Pensiones, Ivette Espinoza (i), el viceministro del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui (d) y los dirigentes de comerciantes informales Juan Carlos García (2-i) y Rodolfo Mancilla (2-d), participan hoy en una reunión en Cochabamba (Bolivia). EFE/Jorge Ábrego

Cochabamba (Bolivia), 13 nov (EFE).- El Gobierno boliviano se reúne este sábado en la ciudad central de Cochabamba con un grupo de comerciantes informales señalados como afines al oficialismo para conversar sobre la polémica ley rechazada por otros gremios y comités cívicos que cumplen una huelga parcial desde hace seis días.

En el encuentro, que se efectúa en la estatal Universidad Mayor de San Simón (UMSS), participan en representación del Ejecutivo el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, y los viceministros del Tesoro y Crédito Público, Sergio Cusicanqui, y de Pensiones, Ivette Espinoza.

Al encuentro asisten algunos dirigentes de los comerciantes de la ciudad de El Alto y regiones como Chuquisaca y Cochabamba, liderados por Juan Carlos García y Rodolfo Mancilla, quien fue candidato a concejal del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones subnacionales celebradas en marzo.

Montenegro felicitó a los dirigentes que acudieron a la convocatoria gubernamental para dialogar, quienes a su juicio demuestran "madurez política y sindical".

"El Gobierno del presidente Luis Arce tiene la máxima amplitud para escuchar a los sectores, esa ha sido siempre la tónica que le hemos impreso a nuestro Gobierno y somos un Gobierno que va a gobernar escuchando al pueblo", sostuvo.

A su turno, Mancilla aseguró que su sector está "plenamente de acuerdo" con la ley cuestionada contra la legitimación de ganancias ilícitas porque entienden que se debe contar con la norma "para la transparencia del Estado".

Según el dirigente, la ley "no afecta los derechos, no afecta a la propiedad, a la gente que trabaja, que vive honradamente", aunque indicó que tienen "algunas observaciones" que plantearán a las autoridades.

Entretanto, García criticó a los comerciantes que cumplen la huelga contra la ley y cuestionó que sus dirigentes realicen "acuerdos con los derechosos, con los golpistas" que no quieren que "el pueblo mismo sea quienes gobernemos al pueblo".

"Estamos aquí para hacer conocer nuestras observaciones, pero nuevamente indicamos que debemos apoyarnos para que nuestro Gobierno nacional una vez más no sea objeto de humillación, objeto de desgaste porque lo único que está queriendo es movilizar al pueblo con mentiras", manifestó.

Para García, los dirigentes que rechazaron el diálogo "tienen otros intereses", algo que no pueden "permitir" y les pidió reflexionar para que cesen los conflictos.

Tras estos discursos iniciales, la reunión continuó a puertas cerradas y sin presencia de medios.

OTRAS POSTURAS

El Gobierno boliviano invitó a dialogar este sábado a algunos sectores con el fin de desarticular las movilizaciones iniciadas el lunes por comerciantes informales, transportistas, comités cívicos y plataformas ciudadanas contra la ley de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo.

Las autoridades descartan reunirse con grupos cívicos a los que acusa de gestar "otro golpe de Estado", como consideran que sucedió durante la crisis política de 2019.

En esta jornada la huelga se mantuvo en regiones como Santa Cruz, donde productores agrícolas cumplieron un "tractorazo", una larga caravana con tractores contra la ley.

En la víspera, en esa región hubo fuertes enfrentamientos entre personas que cumplen el paro y simpatizantes del MAS que han intentado levantar los bloqueos por la fuerza.

Otro sector de comerciantes informales, junto a transportistas y trabajadores de la salud decidió anoche mantener la huelga mientras no se abrogue la ley.

Desde el lunes también se sumarán a la huelga el transporte federado de Cochabamba y algunos sectores en la región sureña de Chuquisaca.