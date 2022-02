El gesto de Rocío Flores que demuestra que está más unida a Olga Moreno que a su padre tras la separación

13-11-2021 Rocío Flores y Olga Moreno juntas en la concetración que 'la marea azul' ha protagonizado esta mañana en Málaga.. MADRID, 13 (CHANCE) Mientras Antonio David Flores protagoniza su cruzada personal contra aquellos que le despidieron en directo ante una audiencia de más de dos millones y medio de personas, su hija, Rocío Flores, y su ex mujer, Olga Moreno, hacen gala de la buena relación y sintonía que mantienen, las cuales se han visto fortalecidas tras la publicación y posterior confirmación de la separación matrimonial entre el ex Guardia Civil y la empresaria sevillana. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



Este sábado ha tenido lugar la concentración de 'La marea azul'. Varios integrantes de esta plataforma de apoyo a la familia Flores/ Moreno se han desplazado desde distintos puntos de la geografía española (incluida Chipiona según ha señalado el propio Antonio David)hasta Málaga para apoyar tanto al youtuber en este nuevo camino que ha iniciado tras ser repudiado en televisión como al resto de su familia por el "acoso" al que se ha visto sometida en los últimos meses.



Olga Moreno y Rocío Flores se han sumado a esta marcha, pero lejos de estar al lado de Antonio David, ambas han permanecido en un nada discreto segundo plano desde el que han sido jaleadas y apoyadas. Ni juntos ni revueltos han estado en el bautismo del nuevo Youtuber, que ha hecho su primer directo predicando su doctrina en un speech de casi 20 minutos. El hecho de que Rocío haya permanecido junto a Olga en este acto denota que se encuentra más unida que nunca a su madrastra. Pero por si nos quedaba alguna duda no te hacemos spoiler, no te pierdas el vídeo donde podrás ver el bonito gesto que la nieta de Rocío Jurado tiene con Olga Moreno.