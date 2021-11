El filme "Great Freedom" gana el Giraldillo de Oro del Festival de Sevilla

El director del Festival de Cine de Sevilla, José Luis Cienfuegos, durante la gala de clausura de la 18 edición del certamen que se ha desarrollado desde el pasado 5 de noviembre y que ha proyectado una veintena de películas. EFE/ Raúl Caro.

Sevilla (España), 13 nov (EFE).- La película "Great Freedom", del austríaco Sebastian Meise, ha ganado el Giraldillo de Oro, máximo galardón de la sección oficial de la 18 edición del Festival de Cine Europeo de Sevilla, que se clausura este sábado.

"Great Freedom" es un relato carcelario y también una insólita historia de amor, que denuncia la persecución a los homosexuales que la ley alemana mantuvo vigente hasta hace poco tiempo.

El jurado de la sección oficial del certamen, compuesto por Christos Nikou, Christian Petzold, María del Puy Alvarado, Cristina Hergueta e Ingvar Sigurdsson, ha decidido otorgarle el Giraldillo de Oro por su "valentía" y su "sensible retrato", desde lo sutil, de la lucha por las libertades en un entorno carcelario.

Ganadora del Gran Premio del Jurado en la sección Un Certain Regard del Festival de Cannes, "Great Freedom" también ha conseguido el galardón a mejor actor para su protagonista, Franz Rogowski, y el Premio de la Asociación de Escritores Cinematográficos de Andalucía (ASECAN) a la Mejor película de la Sección Oficial.

La otra película destacada en el palmarés del Festival de Sevilla 2021 es "Onoda", del francés Arthur Harari, que se lleva, "ex aequo" con la coproducción hispano-libanesa "Costa Brava, Líbano", el Gran Premio del Jurado, "por ser una película deslumbrante que nos hace reflexionar sobre las estructuras de poder, a través de una increíble puesta en escena".

Ganadora también del premio a mejor guión, para el propio Arthur Harari y para Vincent Poymiro, "Onoda" narra la peripecia de un soldado japonés que, enviado a una remota isla filipina, continúa empuñando las armas durante casi 30 años, ignorando el final de la Segunda Guerra Mundial.

En el caso del debut de Mounia Akl, se lleva "ex aequo" el Gran Premio del Jurado por "Costa Brava, Líbano", "una brillante primera película, que nos ha descubierto en cada escena nuevas capas, y que a través de la historia personal de una familia nos muestra la situación de un país", destaca el jurado.

Escrita por Akl con Clara Roquet y con Carlos Marques-Marcet en el montaje, la película plantea un futuro distópico tan real como la vida misma, en el que el Líbano vive una crisis medioambiental que lleva a una familia a aislarse en la montaña, con la voluntad de mantener un estilo de vida alternativo, interrumpido cuando instalan un vertedero junto a su casa.

El jurado de esta edición del Festival de Sevilla ha decidido premiar también al ítaloestadounidense Jonas Carpignano como mejor director por su tercer largometraje, "Para Chiara", que cierra su Trilogía de "Gioia Tauro", y que recoge los códigos más deslumbrantes y atractivos del cine de gángsters, pasados por un inusual tamiz: el del descubrimiento, por parte de la adolescente Chiara, de la verdadera profesión de su padre.

El palmarés de la Sección Oficial se completa con el premio a mejor actriz para la debutante Lucie Whang, una de las protagonistas de la luminosa "París, Distrito 13", de Jacques Audiard.

El mejor montaje ha recaído en Nicolas Chaudeurge, Rebecca Lloyd y Jacob Schulsinger por "Vaca", de la británica Andrea Arnold.

Por su parte, el galardón a mejor fotografía ha ido para Faraz Fesharaki por la reveladora "¿Qué vemos cuando miramos al cielo?", del georgiano Alexandre Koberidze.

El Festival de Sevilla 2021 incluye en el palmarés el Premio AC/E (Acción Cultural Española) a la mejor dirección de película española de entre los títulos de todas las secciones competitivas del certamen, un galardón que incluye la internacionalización de la película ganadora, programandola, de acuerdo con la productora, en festivales de cine iberoamericanos de referencia, o posteriormente en diversos espacios culturales en el exterior.

El jurado de este premio, compuesto por Mike Goodridge, Monica Goti y Boglarka Nagy, ha decidido otorgar el galardón a David Pantaleón por "Rendir los machos", una película de humor realista y con la hermosa ambientación de un western de la nueva era.