El brasileño Lázaro Ramos abre 45 festival de Huelva con ‘Medida provisória’

La película brasileña ‘Medida provisória’, de Lázaro Ramos (d), ha abierto esta noche la Sección Oficial del 47 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, a donde ha regresado con una cinta tras ganar el Colón de Plata al Mejor Actor en 2002 por su papel en ‘Madame Satã’, de Karim Aïnouz, que aquel año venció en este festival. Fotografía de archivo. EFE/Palm Pictures

Huelva, 12 nov (EFE).- La película brasileña ‘Medida provisória’, de Lázaro Ramos, ha abierto esta noche la Sección Oficial del 47 Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, a donde ha regresado con una cinta tras ganar el Colón de Plata al Mejor Actor en 2002 por su papel en ‘Madame Satã’, de Karim Aïnouz, que aquel año venció en este festival.

Tras el triunfo de su cinta hace 19 años, Ramos ha vuelto a presentarse en Huelva, esta vez como director, aunque su trabajo en pleno rodaje le ha impedido viajar a Huelva no solo para asistir al estreno del festival, sino al de la película en Europa.

En ‘Medida provisória’, retrata un distópico y cercano futuro en Brasil, con un gobierno autoritario que ordena a todos los ciudadanos descendientes de africanos que se vayan a África, generando así caos, protestas, y un movimiento underground de resistencia, que inspirará a toda la nación.

La película se ha podido ver en el Gran Teatro culminando la gala de inauguración, y supone un nuevo paso en la carrera de este actor, presentador de televisión, director, escritor y actor de doblaje brasileño, que comenzó su carrera como intérprete con el grupo ‘Flock of Olodum Theatre’, en Salvador, y es más conocido por su personaje de João Francisco dos Santos en ‘Madame Satã’.

Lázaro Ramos representa una gran figura en Brasil por muchos motivos, entre otros porque en 2009 fue nombrado embajador de UNICEF, año en el que “The Times” lo calificó como uno de los 100 brasileños más influyentes y reconocidos de su país.

Junto a ‘Medida provisória’, la sección oficial del 47 Festival de Huelva la componen ‘La estrella roja', de Gabriel Lichtmann (Argentina, 2021); ‘Matar a la bestia’, de Agustina San Martín (Argentina, Brasil, Chile, 2021); ‘Son of Monarchs’, de Alexis Gambis (México, EEUU, 2020); ‘Bantú Mama’, de Iván Herrera (República Dominicana, 2021); ‘Donde quema el sol / Sundown', de Michel Franco (México, Francia, Suecia, 2021) o ‘La Civil’, de Teodora Mihai (México, Bélgica, Rumanía, 2001).

Completan la lista ‘Bandido’, de Luciano Juncos (Argentina, España, 2021)-; ‘Deserto particular’, de Aly Muritiba (Brasil, 2021); ‘El pa(de)ciente', de Constanza Fernández (Chile, 2021); ‘El otro Tom’, de Rodrigo Plá y Laura Santullo (México, EEUU, 2020); ‘El hoyo en la cerca’, de Joaquín del Paso, (México, Polonia, 2021) y ‘9’, de Martín Barrenechea y Nicolás Branca (Uruguay, Argentina, 2021). EFE