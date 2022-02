Ecuador.- Un nuevo informe desvincula a Lasso de las empresas mencionadas en los Papeles de Pandora

05-11-2021 El Presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, durante una entrevista para Europa Press, en el Hotel Ritz, a 5 de noviembre de 2021, en Madrid, (España). La entrevista tiene lugar durante su primer viaje oficial a España realizado con el objetivo de continuar desplegando la estrategia "Más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador", además de fortalecer las relaciones con socios estratégicos. POLITICA Ricardo Rubio - Europa Press



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



Un informe presentado este viernes por el presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador, Fernando Villavicencio, señala que el presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, no es beneficiario de ninguna de las empresas localizadas en paraísos fiscales mencionadas en los Papeles de Pandora.



"En torno a las sociedades y fideicomisos que han sido vinculadas al presidente (...), las mismas se encuentran disueltas, estableciéndose que, a la fecha de la inscripción de su candidatura, esto es el 23 de septiembre de 2020 hasta la actualidad, Lasso no figura como accionista directo o indirecto", aclara el escrito, recogido por el diario ecuatoriano 'El Universo'.



De esta manera establece que el presidente ecuatoriano "no registra relación de dependencia laboral en el sector público desde el 2010 hasta el 23 de mayo de 2021", por lo que, hasta ese momento, "no ostentaba cargo público o de elección popular que le haya impedido mantener actividades comerciales en paraísos fiscales".



En su informe, Villavicencio recomienda que se archive el anterior escrito presentado por la Comisión de Garantías Constitucionales, que determinaba un incumplimiento de la prohibición de tener bienes en paraísos fiscales por parte de Lasso, por falta de imparcialidad.



El presidente de la Comisión de Fiscalización ha aclarado además que los Papeles de Pandora, al tratarse de una filtración, deben ser contrastados con documentos originales o existentes", ya que una filtración "carece de validez probatoria" en un proceso judicial.



Por último, Villavicencio propone que se remita su informe a la Fiscalía General para que investigue a William Phillips Cooper, Nilsen Arias Sandoval y Enrique Cadena Marín, empresarios y exfuncionarios relacionados con el negocio petrolero también mencionados en los Papeles de Pandora.



Sobre Cooper, empresario de origen estadounidense, el informe de Villavicencio afirma que "creó un sistema societario en paraísos fiscales con la finalidad de pagar sobornos a exautoridades de Petroecuador, la empresa estatal de hidrocarburos que Lasso privatizó en julio de este año.