¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Pipe Bueno que están causando furor en Instagram!

Cuando eres niño halloween es mágico, pero cuando te conviertes en mamá o papá quieres que tus hijos vivan esa fantasía al máximo y es ahí cuando lo comprendes todo. 🎃🐭





El día de ayer fue un día hermoso e increíble… aunque tuve mucho trabajo extrañamente todo fue quedando impecable y en mi tiempo fui demasiado eficiente, grabamos muchas canciones, tanto así que el productor me decía que que me había tomado o que ?? Porque estaba volando jajajajaja la verdad es que no me tome nada, simplemente estaba cumpliendo años una de las razones más importantes de mi existencia, mi bebe hermosooo !!! Mi Maximo de mi vida. Ayer para mi lo más importante era que él estuviera feliz y así mismo sucedió.





Compadreeeee…. QUIEREN VERME ABAJO Y A SUBIR MAS ME MOTIVAN !! Seguimos firmes papá y lo mejor de todo es que lo que viene, es cada vez MEJOR 🔥🔥🔥!! @maluma





Buen encuentro con amigos y gente de buena vibra !!! Les gustaría algún dúo con alguno de estos dos artistas ??? @anadelcastilloj o @alzatemusica





Aparte de cantar y llevarles música que uds convierten en éxito ! Que bonito es emprender y convertir otros sueños también en una realidad, sueños que tampoco serían realidad sin el apoyo de uds, gracias y mil gracias por poder contar con uds. Viene música por montones y proyectos increíbles que pronto conocerán, seguramente la faceta como actor será brutal compartirla con uds y ver sus reacciones cuando todo salga al aire. PIPE BUENO pa ratooooo !!!! @larevistavea @delvecchio21 @pausan2015

Andrés Felipe Giraldo Bueno (Cali, Colombia, 7 de febrero de 1992) más conocido como Pipe Bueno, es un cantautor y compositor colombiano

Sus géneros musicales son la música popular colombiana y norteña. Sin embargo en los últimos años ha hecho colaboraciones de reggaeton junto a artistas como Maluma, Wisin, J Álvarez y Zion. Es amigo intimo del cantante Maluma.

Inició su carrera artística tan solo a los 16 años, lo que le permitió conocer a grandes cantantes vallenatos como en una fiesta; ambos lo escucharon y decidieron brindarle apoyo en su carrera.

Después de esto, Pipe lanzó su álbum debut homónimo donde fusionaba géneros como el vallenato y popular. El álbum, grabado en Medellín en el 2008, fue producido por Iván Calderón. En el año 2009 recibió nominaciones a los Premios Nuestra Tierra siendo el artista de la noche y ganó cinco premios.

Ese mismo año fue nominado por primera vez a los Premios Grammy Latinos en la categoría de "Mejor Álbum de Música Grupera" por su álbum Pipe Bueno. Para el 2014 cuando era asesor de Maluma en La Voz Kids, Pipe lanza «La Invitación», una canción de los dos en el género urbano, la primera de Pipe en reggaeton acompañado de uno de los grandes de Colombia como lo es Maluma. En pocos días recibió millones de visitas. En 2017 presentó el tema «Ingrata», a dúo con Jhon AlexCastaño, sencillo que se posicionó en los primeros lugares de popularidad.