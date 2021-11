Dani Alves, el futbolista que transporta ilusión

El futbolista Dani Alves en una imagen de archivo durante un entrenamiento con la selección brasileña. EFE/ Antonio Lacerda.

Barcelona, 13 nov (EFE).- Hay hechos que tan solo pueden suceder cuando la ilusión puede más que la lógica y eso es lo que ha originado el regreso de Dani Alves al Barça, un club que abandonó en 2016 enfadado por el trato del entonces presidente Josep Maria Bartomeu y que ahora abraza en épocas de penuria durante el segundo mandato del presidente que lo fichó en 2008, Joan Laporta, después del visto bueno de Xavi Hernández.

Alves es mucho más que un jugador de fútbol. De hecho, muy corta se le queda la descripción de lateral derecho, acostumbrado él a ocupar espacios ofensivos cuando su equipo se dirige a la portería contraria. Hasta se intuye que la apuesta del nuevo entrenador del Barça tiene más que ver con lo que puede aportar el brasileño en el vestuario que en el terreno de juego, donde de todas maneras nadie duda que dejará, como mínimo, alegría y optimismo.

El regreso del jugador en activo con más títulos, 46, sucede a sus 38 años y con un Mundial de Catar que le gustaría disputar en 2022 tras conquistar la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio del pasado verano.

De los 46 títulos, la mitad los conquistó con el Barça. Entre ellos destacan tres Ligas de Campeones (2009, 2011, 2015), seis Ligas (2009, 2010, 2011, 2013, 2015, 2016) y cuatro Copas del Rey (2009, 2011, 2015, 2016). En la memoria de todos los barcelonistas quedará el sextete logrado en 2009, con Pep Guardiola como entrenador y Xavi Hernández llevando la batuta del centro del campo.

Durante sus ocho años como futbolista del Barça, Alves disputó 391 partidos oficiales, en los que marcó 21 goles y dio 101 asistencias.

"Casi cinco años luchando como un loco para llegar a ese momento. No sabía que duraría tanto, no sabía que sería tan difícil, pero sabía dentro de mi corazón y dentro de mi alma que ese día llegaría. ñ...í Torno a la meva casa cullons! (¡Vuelvo a mi casa, cojones!)", escribió Alves en su cuenta de Instagram tras hacerse oficial que hay un principio de acuerdo para su incorporación en el Barça.

En estos prácticamente seis años que ha estado alejado de la disciplina azulgrana, el futbolista de Juazeiro ha jugado en el Juventus de Turín (2017-2018), el Paris Saint-Germain (2018-2020) y el Sao Paulo (2020-2022), que dejó el pasado mes de septiembre. Previamente, el Barça lo fichó en el verano del 2008 del Sevilla, al que había llegado en 2003.

Desde su marcha nadie ha conseguido asentarse en el puesto de lateral derecho en el equipo azulgrana, hasta el punto de que en diferentes etapas lo han acabado ocupando jugadores procedentes de otras posiciones, como Sergi Roberto y Óscar Mingueza.

A causa de la normativa de LaLiga, Alves no podrá ser inscrito hasta el 1 de enero de 2022 como futbolista del Barça, con el que firmará hasta el 30 de junio del mismo año.