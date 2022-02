Cuba.- El jazz y el flamenco se dan la mano en el concierto de Marco Mezquida y Chicuelo en Cartagena Jazz Festival

CARTAGENA (MURCIA), 13 (EUROPA PRESS)



Ya lo advirtieron en 2017 Marco Mezquida y Chicuelo cuando salió al mercado 'Conexión', "volveremos", y así fue. En 2019 lanzaron 'No hay dos sin tres' con la colaboración del percusionista cubano Paco de Mode. Este viernes, 12 de noviembre, los tres músicos se subieron al escenario del Nuevo Teatro Circo, a las 20:30 horas, en un concierto de una gran exquisitez que puso al público en pie en repetidas ocasiones.



Marzo Mezquida y Chicuelo se unieron en 2017 en el disco 'Conexión'. Con frecuencia considerada una "obra maestra" y una revelación. Durante casi dos años Chicuelo y Marco Mezquida estuvieron en algunos de los escenarios más prestigiosos del mundo, como la Kölner Philharmonie, el Tokyo Jazz Festival, Jazz na Fábrica (Brasil ), Jazzaldia o el Voll Damm Festival Internacional de Jazz de Barcelona, entre muchos otros.



En 2019 Chicuelo, Marco y Paco de Mode prolongaron su sociedad estrenando su segundo álbum juntos, titulado 'No hay dos sin tres', un guiño al tercer miembro del trío, el percusionista Paco de Mode, y también, según los artistas, una manera de decir que la buena conexión y vitalidad que los une augura, desde ya, un futuro tercer disco.



Fue presentado oficialmente con un concierto en el Auditorio Nacional de Música de Madrid, al que siguieron una larga lista de presentaciones en España, Alemania, Austria, Italia, Francia, Suiza, Países Bajos y España. 'No hay dos sin tres' ha sido celebrado por la crítica como una evolución creativa del sonido único del trío, y fue galardonado en 2020 con el Premi Ciutat de Barcelona en la categoría "Música". Programados en la edición del año pasado, este 2021, por fin se les pudo ver por el Nuevo Teatro Circo.



"Tríos como éste son una bendición para la música jazz y para el flamenco. Porque los aficionados pueden experimentar todo lo que representa la música popular: libertad, ganas de vivir, posibilidad de experiencias únicas y amor por las artes." Gabriel Ramírez en el Correo de Andalucía.