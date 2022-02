COP26.- Timmermans urge a apoyar el texto de Glasgow: "Por todos los cielos, no maten este momento"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El vicepresidente de la UE y jefe de la delegación negociadora de los Veintisiete, Frans Timmermans, ha pedido a las partes de la Convención Marco de Cambio Climático reunidas en la Cumbre del Clima que se celebra en Glasgow (Reino Unido) que, "por favor", firmen el texto presentado por la Presidencia británica, tras haber sido negociado durante más de dos semanas por los delegados de 197 países.



"Por todos los cielos, no maten este momento", ha manifestado Timmermans, visiblemente enfadado ante las numerosas objeciones que diferentes países estaban poniendo al texto durante el día de prórroga para que avanzaran las negociaciones. La clausura de la COP26 estaba prevista para este viernes, pero la Presidencia ha dado un día de margen adicional para lograr el necesario consenso, ya que los acuerdos en la Convención deben ser adoptados por unanimidad.



Aunque el represenatante de la UE ha admitido que la Conferencia no ha dado el suficiente resultado en materia de financiación y en el mecanismo de pérdidas y daños -- los principales palos en la rueda para los países en desarrollo, ha argumentado que Glasgow es un nuevo "punto de partida" para seguir adelante.



De ese modo, ha afeado a los países que después de dos semanas en Glasgow y tras haber escuchado a los intervinientes que "esto no es una maratón para alcanzar acuerdos maratonianos en la última noche".



"Por supuesto", ha admitido que hay "muchos aspectos que tratar después" y habrá que lograr "un mayor equilibrio" pero ha pedido a los países que piensen donde estará "solo una persona de su vida" en 2030 y como vivirá si las partes este sábado no establecen el acuerdo de Glasgow que mantiene el objetivo de limitar el incremento global de temperatura a 1.5ºC de aquí a final de siglo.



"No maten este momento para pedir nuevos textos, para exigir borrar esto o lo otro", ha espetado Timmermans.



En ese contexto ha añadido que este es el momento porque a los países ya se les habían entregado los borradores previos de negociación en los últimos meses y han transcurrido dos semanas de cumbre.



"Este texto representa perfectamente lo que se ha negociado en los dos últimos meses y, además, refleja la urgencia de la acción", ha insistido.



Su intervención, aplaudida de manera efusiva por el plenario, se ha producido después de que China e India, dos de los tres grandes emisores de gases de efecto invernadero del planeta --junto con Estados Unidos-- hayan expuesto sus objeciones al texto para exigir mayor "ambición" a las partes en el Acuerdo final de Glasgow, en particular en la financiación a los países en desarrollo.