COP26.- SEO/Birdlife considera "decepcionante" e "inaceptable" la falta de acuerdo en financiación y fin de los fósiles

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



SEO/BirdLife considera "decepcionante" e "inaceptable" la falta de acuerdo en la XXVI Cumbre del Clima de la ONU que se celebra en Glasgow (Reino Unido) por la falta de consenso en aspectos clave como la financiación para países en desarrollo, el fin de los combustibles fósiles y las subvenciones a estos, el compromiso en reducción de emisiones y el papel de la conservación de la naturaleza en la acción climática.



Así, el responsable de clima de SEO/BirdLife, David Howell, que asiste como observador a las negociaciones en la Conferencia de las Partes de Cambio Climático de la ONU que debía haber terminado este viernes, ha lamentado en declaraciones a Europa Press que si las cumbres se prolongan es "porque no hay acuerdo" ya que las propuestas que la Presidencia británica ha puesto encima de la mesa son "simplemente insuficientes".



Howell critica que la acción por el clima no se está moviendo lo suficiente para lograr mantener la meta de 1.5ºC. "No es suficiente con reconocer lo que ya sabemos, que si el termómetro sube por encima de ese límite las consecuencias serán catastróficas y ya estamos en un aumento de 1.1ºC", recuerda.



En su opinión, en este día de prórroga de la Cumbre es "clave" llegar a un acuerdo en materia de financiación y acompañamiento a los países más vulnerables. "Que los países que se han enriquecido provocando el cambio climático no asuman esta obligación es decepcionante por no decir inaceptable", considera.



De hecho, advierte de que esto supone hablar de países "enteros" que desaparecerán por la subida del nivel del mar. "¿Y si habláramos de España como uno de ellos?", se pregunta.



Por otro lado, subraya que en la COP19, la de París, se creó el mecanismo de pérdidas y daños para hacer frente, precisamente a los daños y pérdidas provocados por el cambio climático. "Se trata de las consecuencias irreversibles y de destrucción total. Han pasado cinco COPs y no hay avances de importancia", critica.



Asimismo, lamenta que el borrador de Glasgow no de la importancia que tiene a la naturaleza porque en la actualidad se está produciendo la pérdida de millones de especies de fauna y flora en este planeta. En ese sentido, afirma que las ONG llevan "mucho tiempo" exigiendo que el papel de la naturaleza sea reconocido en la Cumbre y, aunque reconoce que en la COP25 de Madrid se dio "un paso adelante" en esa dirección, insiste en que "se espera mucho más en la COP26".



"Sin naturaleza no hay acción climática pero sin financiación y sin abandonar la era fósil, tampoco", apostilla.



No obstante, confía que en este tiempo de prórroga aún hay tiempo para lograr avances "claros" en la COP26 en cuestiones claves como los subsidios a combustibles fósiles, la financiación para los países más vulnerables o los compromisos de reducción de emisiones y de conservación de la naturaleza. "Seguimos presionando y estamos atentos a los avances", concluye.