COP26.- Espinosa destaca el acuerdo alcanzado en la COP26 aunque "pocos regresan a casa completamente satisfechos"

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



La secretaria ejecutiva de la Convención Marco de Cambio Climático de la ONU, Patricia Espinosa, ha destacado la importancia del acuerdo alcanzado este sábado en la XXVI Conferencia de las Partes de la Convención Marco de Cambio Climático celebrada Glasgow (Reino Unido), la COP26, aunque ha reconocido que "pocos regresan a casa completamente satisfechos".



"Las negociaciones nunca son fáciles. Aunque buscábamos un acuerdo aceptable para todos, pocos regresan a casa completamente satisfechos, pero esta es la naturaleza del consenso y del multilateralismo incluyente", ha afirmado en su discurso de cierre de la COP26.



Para Espinosa, "el reconocimiento de la relevancia y la urgencia de la tarea ha permitido a muchos de ustedes apoyar el consenso, incluso si no atiende todas vuestras preocupaciones".



Como punto más negativo, Espinosa ha expresado su "decepción" por no haber logrado sumar el compromiso de 100.000 millones de dólares en aportaciones y por eso pide a los donantes "hacerlo realidad el año próximo".



"En esta COP26, las partes han construido un puente entre las buenas intenciones y las acciones mensurables para rebajar las emisiones, incrementar la resistencia y aportar la tan necesaria financiación (...). El camino de la acción climática no termina en Glasgow", ha remachado la mexicana.