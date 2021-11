Chiquis arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡No te las pierdas!

Chiquis (@chiquis) publicó en las últimas horas varias publicaciones en su popular cuenta de Instagramque han dado mucho de qué hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, sumaron más de 274.837 de interacciones entre sus fans.

Los posts más populares son:





It ain’t easy being a mutant… 💙 🎥: @landoslays Face Makeup/Prosthetics: @jessyykatt Body Paint/Airbrush: @argenis.pinal Wig Installation: @tonywonderhandsss Boots: @sirrickky #Halloween2021 #Mutant #Proud #HalloweenCostume #Xmen #Mystique #Halloween





My momma said, “A lady ain’t what she wears, but what she knows.” 💖





Gracias @uforiamusic @buenomalafeo FEST! 🎤🐝 Y a toda la gente hermosa de Forth Worth Texas y sus alrededores que asistieron hoy. MIL GRACIAS por sus aplausos y amor💜 #UforiaMusic #ElBuenoYLaMalaYElFeoFest @chill2112





Confidence with a little swag ain’t never hurt anybody. 🖤





Cuando les digo que no pudiera hacer todo lo que hago sin mi equipo, es neta. Me considero una mujer bendecida al estar rodeada de personas con buen corazón, trabajadora, que no se raja! Creen en mi y siempre me empujan a ser mejor en todos los aspectos. Respetan mis deseos, entienden mis días malos y confían en mis ideas. No juzgan mis locuras, mis imperfecciones ni mis momentos lunáticos. Jaja Hoy los celebró a ellos, porque sin ellos lo que hicimos anoche no se hubiera podido lograr. Basically, I love ya’ll with all my heart. I’m so grateful for each of you. Thank you for all your hard work. I’m blessed with a bad ass team. Thank GOD! @richardbulltoro @ominoemi @makeupbygilly @sirrickky @tonywonderhandsss #OscarMySecurityGuard who did more than he had to. I’m so grateful. Los amo!!!! 💕🐝 #TeamThrive

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».