'Checo' Pérez: "Era difícil adelantar a Carlos Sainz hoy"

El piloto mexicano del equipo Red Bull de Fórmula 1, Sergio Pérez, fue registrado este sábado, durante la jornada de clasificación para el Gran Premio de Brasil, en el autódromo Jose Carlos Pace, en Sao Paulo (Brasil). EFE/Antonio Lacerda

Redacción deportes, 13 nov (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Red Bull), cuarto en el Mundial de F1, que acabó en esa posición la calificación sprint disputada en Interlagos y que saldrá desde ese puesto este domingo en el Gran Premio de Brasil (de Sao Paulo este año), manifestó que "era difícil adelantar a Carlos Sainz hoy", en referencia al español de Ferrari, que concluyó tercero, una plaza por delante de él.

"Era difícil adelantar a Carlos Sainz hoy, pensé que iba a hacerlo con bastante facilidad, pero no pude salir bien en la última curva y eso afectó mi capacidad para poder adelantarlo", explicó 'Checo', nacido hace 31 años en Guadalajara (Jalisco) y que el pasado domingo, al acabar tercero en el Autódromo Hermanos Rodríguez, se convirtió en el primer mexicano en subir al podio en u Gran Premio de su país.

"Confiábamos en contenerlos al principio (a los Ferrari), pero al final no fue así. El principal problema que tenía hoy era que Sainz siempre lograba salir bien de la última curva, mientras mis neumáticos se sobrecalentaban", comentó el mexicano, que es cuarto en el Mundial, a 149,5 del líder, su compañero neerlandés Max Verstappen; y a 23 del finlandés Valtteri Bottas (Mercedes), tercero en el campeonato.

"La velocidad en las rectas del Ferrari también fue bastante fuerte. Mañana es la carrera que importa, todavía hay mucho en juego y podemos tomar más riesgos que hoy", apuntó el bravo piloto tapatío, que apunta a su cuarto podio seguido, después de que en México lograse su decimoquinto 'cajón' en la categoría reina.

"Creo que podría haber recuperado ese puesto hoy, pero hubiese supuesto tomar demasiados riesgos, más de los que me gustaría", opinó.

"Me gustaría avanzar puestos en la carrera de mañana, presionaremos desde el principio e intentaremos obtener el progreso deseado", apuntó 'Checo' este sábado en el Autódromo Jose Carlos Pace.

"Será importante hacer una buena salida mañana; y, a partir de ahí, trabajar. Espero poder pasar rápidamente al Ferrari (de Sainz) y tener un buen ritmo desde la primera vuelta", declaró el mexicano de Red Bull, que está a sólo dos puntos de Mercedes en el Mundial de constructores.

"Aprenderemos de lo que hemos hecho hoy y seremos más fuertes mañana", apuntó Sergio Pérez después de acabar cuarto la carrera sprint de Interlagos.