Charlotte Hornets logra derrotar a New York Knicks (104-96)

Charlotte Hornets consiguió ganar en casa frente a New York Knicks por 104-96 en una nueva jornada de la NBA. Anteriormente, los jugadores de Charlotte Hornets lograron la victoria a domicilio contra Memphis Grizzlies por 108-118 y tras este resultado completaron una racha de tres victorias en sus cinco últimos encuentros, mientras que los de New York Knicks perdieron en casa con Milwaukee Bucks por 100-112 y tras el partido acumulan un total de cuatro derrotas en los cinco últimos partidos. Con este resultado, Charlotte Hornets acumula hasta el momento siete victorias en 14 partidos disputados en la competición, mientras que New York Knicks se queda con siete victorias en 13 partidos jugados.

El primer cuarto tuvo como protagonistas a ambos contendientes, con varios movimientos en el marcador, de hecho, los visitantes consiguieron un parcial de 10-0 durante el cuarto, aunque finalmente terminó distanciándose el equipo visitante y concluyó con un resultado de 18-34. Posteriormente, en el segundo cuarto Charlotte Hornets logró acercarse en el luminoso, que finalizó con un resultado parcial de 28-21. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 46-55 en el marcador.

El tercer cuarto nuevamente tuvo varios movimientos en el marcador, el cual terminó con un resultado parcial de 34-21 (y un 80-76 global). Por último, en el transcurso del último cuarto de nuevo hubo alternancias en el electrónico hasta que concluyó con un resultado parcial de 24-20. Tras todo esto, el partido terminaba con un resultado de 104-96 a favor de Charlotte Hornets.

Junto a todo esto los jugadores de Charlotte Hornets que más destacaron en el enfrentamiento fueron Lamelo Ball y Gordon Hayward, que consiguieron 12 puntos, nueve asistencias y 17 rebotes y 22 puntos, siete asistencias y cinco rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo visitante destacaron Kemba Walker y Alec Burks por sus intervenciones durante el encuentro, con 26 puntos, tres asistencias y tres rebotes y 15 puntos, tres asistencias y nueve rebotes respectivamente.

El siguiente choque de Charlotte Hornets será contra Golden State Warriors en el Spectrum Center. Por su parte, New York Knicks se medirá con Indiana Pacers en el Madison Square Garden.