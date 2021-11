Busquets: "No hay que cambiar de idea, sino ir a ganar el partido"

El centrocampista de la selección española de fútbol, Sergio Busquets, durante la rueda de prensa ofrecida este sábado previa al partido decisivo contra Suecia para lograr el billete directo al Mundial de Catar. EFE/Julio Muñoz

Sevilla, 13 nov (EFE).- El centrocampista Sergio Busquets aseguró este sábado, en vísperas del choque decisivo de España contra Suecia en la última jornada de clasificación para el Mundial de Catar, que en la selección tienen claro que "no hay que cambiar de idea, sino ir a ganar el partido", sin pensar en que les vale el empate.

El capitán del equipo nacional, que igualará a Xavi Hernández, su nuevo técnico en el Barcelona, como el cuarto jugador con más partidos con España (133), sólo por detrás de Sergio Ramos (180) e Iker Casillas (167), dijo en rueda de prensa que esa cifra entraña "mucho orgullo" para él, "por todo el trayecto" recorrido y "por todo lo conseguido y vivido" con la seleccdión.

"Estoy contento por haber superado o igualado a dos amigos y compañeros", indicó en referencia a Xavi y a Andrés Iniesta, a quien rebasó el jueves en el encuentro contra Grecia, de los cuales Xavi será su "entrenador en una etapa ilusionante" que se abre en el Barcelona, por lo que está "muy satisfecho".

Sobre el encuentro vital contra Suecia, el barcelonés aseguró que para España "no cambia nada, el objetivo es ir a ganar y afrontarlo con la misma intensidad", pues quieren "ser un equipo ofensivo, que tenga el balón, ser fuertes y competitivos".

Admitió que "el escenario ha cambiado respecto a cuando empezó la concentración", puesto que ahora les vale el empate para lograr el pase directo a Catar 2022 tras la derrota de Suecia en Georgia (2-0), "pero no hay que cambiar de idea", reiteró.

En ese caso, España lograría la clasificación para su duodécimo Mundial consecutivo, algo que Busquets consideró que sería fruto del "gran trabajo que se ha hecho, porque no es nada fácil y menos en estos años, en los que todos los equipos y los jugadores han ido mejorando", aparte de que "siempre hay dificultades independientemente de lo que hayas ganado".

"Eso dice mucho de la selección, esperemos que mañna podamos celebrar otra clasificación para un Mundial", recalcó el capitán español y del Barcelona, que aseguró que se encuentra "bien" y agradecido por la confianza que siente del seleccionador, Luis Enrique Martínez.

Añadió que "en todos los partidos" lo intenta "demostrar sobre el campo y no va a cambiar nada de eso", y afirmó: "Aquí sigo y el objetivo es clasificarnos para el Mundial, que es lo más importante; si sigo encontrándome bien y con esa confianza, voy a seguir, aunque luego depende de muchas cosas".

Para Busquets, "Luis Enrique es un entrenador 'top', de los mejores del mundo por lo conseguido en su trayectoria y el , rendimiento que ha sacado", y dijo que él tuvo "la suerte" de tenerlo en el Barcelona y ahora con España, y que es un técnico que "da soluciones a sus jugadores" y "es un lujo tenerlo en la selección".

También elogió al veterano sueco Zlatan Ibrahimovic, con quien coincidió en su fugaz paso por el Barcelona, "un jugador de talla mundial" y contrastado por "todo lo que ha conseguido", además de que ha sabido reponerse a las lesiones y, aunque "jugar con 40 años no es sencillo, él lo ha logrado" y es algo de lo que se alegra, "porque se lo merece". EFE

cc/apa

(Foto) (Vídeo)