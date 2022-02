Brasil.- El brasileño Lázaro Ramos presenta 'Medida provisória' en el Festival de Cine Iberoamericano

HUELVA, 13 (EUROPA PRESS)



El brasileño Lázaro Ramos ha presentado este sábado su ópera prima como director de largometrajes, 'Medida provisória', que ha abierto las proyecciones de la 47 edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva tras la Gala de Apertura.



Ramos, que se encuentra inmerso en pleno rodaje de su segunda película, ha conectado con Huelva a través de una videoconferencia, según ha explicado la organización del festival en un comunicado.



'Medida provisória', una adaptación de la obra de teatro 'Namíbia, Não!' de Aldri Anunciação, presenta un futuro distópico en Brasil en el que un gobierno ordena a todos los ciudadanos con ascendientes africanos salir del continente. Este planteamiento sirve para presentar un movimiento de resistencia, que inspira a la nación.



Ramos ha explicado a los espectadores del Iberoamericano que se fijó en la historia de Anunciação porque le pareció una "gran alerta sobre cosas que no queremos que pasen".



'Medida provisória', ha señalado, busca reforzar ese mensaje. "Esta película es justamente para eso, es una alerta, para pensar dónde estamos y a dónde podemos llegar", ha dicho. A preguntas de los periodistas sobre la posibilidad de que un planteamiento como el que presenta la película pueda hacerse realidad, Ramos ha respondido reconociendo que "la exclusión es perenne, es constante" en el momento actual. "La vivimos ahora, más un extremo como este no sé si puede acontecer más estoy trabajando para que no, por eso hice esta distopía, justamente para que podamos plantear o planear la utopía", ha señalado.



El director brasileño se ha mostrado convencido de que el cine puede ayudar a cambiar la realidad. "Pienso que el cine es una arma que puede cambiar mentes, yo hago cine por eso, para que las tragedias no sean perennes", ha dicho, asegurando que "hablar sobre sueños es importante para planear un futuro más justo".



En 'Medida provisória', protagonizada por Alfred Enoch, Seu Jorge y Taís Araújo, Ramos hace "una mezcla de géneros" ya que la película pasa de la comedia al trhiller y, de ahí, al drama, según ha explicado el propio director.



Ahora, Ramos, ha cambiado radicalmente de género, ya que su segundo largometraje, según ha explicado en su encuentro virtual con el Festival de Huelva, es una comedia romántica musical con jóvenes en Brasil. "Es un homenaje a la música hecha en mi país y también tiene temática social porque es algo que está en mi corazón, estoy haciendo una película para mirar el futuro con un incentivo para que los jóvenes asuman su responsabilidad en el mundo", ha explicado.



Actor, presentador de televisión, director, escritor y actor de doblaje brasileño, Lázaro Ramos comenzó su carrera en la interpretación con el grupo Flock of Olodum Theatre, en Salvador, y es mejor conocido por su interpretación de João Francisco dos Santos en la película 'Madame Satã', papel con el que ganó el Colón de Oro al Mejor Actor en el Festival de Cine Iberoamericano de Huelva en el año 2002.