Birmania.- Estados Unidos pide la liberación del periodista Danny Fenster, condenado por un tribunal militar en Birmania

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido este viernes la liberación del periodista estadounidense Danny Fenster, condenado a prisión por un tribunal militar en Birmania, y ha condenado su encarcelamiento.



"Estamos monitorizando de cerca la situación de Danny y seguiremos trabajando para su liberación inmediata. Lo haremos hasta que Danny vuelva sano y salvo a casa con su familia", ha declarado el portavoz de la oficina, Ned Price, en un comunicado.



Por su parte, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, ha confirmado que Estados Unidos "siempre se preocupa por la detención de individuos alrededor del mundo, periodistas, disidentes, gente que habla con libertad y de parte de los medios de comunicación", si bien ha remitido a las resoluciones del Departamento de Estado sobre este caso en particular.



Un tribunal militar de Birmania sentenció el viernes a once años de cárcel a Danny Fenster, detenido tras el golpe de Estado del 1 de febrero y quien había sido imputado por múltiples delitos, incluidos los de terrorismo y sedición.



El periodista, de 37 años y editor del diario 'Frontier Myanmar', se encuentra encarcelado desde hace cinco meses en la prisión de Insein, situada en la ciudad de Rangún. Su abogado, Than Zaw Aung, ha indicado en declaraciones a la cadena de televisión estadounidense CNN que ha sido sentenciado por violación del visado, asociación irregular con un grupo ilegal e incitación.



El periodista fue detenido poco antes de embarcar en un vuelo hacia la capital de Malasia, Kuala Lumpur, pero sin conocer el motivo de su arresto. Su familia ha pedido su puesta en libertad en numerosas ocasiones y han instado al presidente estadounidense, Joe Biden, a garantizar que sea liberado para que pueda regresar a Estados Unidos.