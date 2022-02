Bielorrusia.- Lukashenko exige "pruebas" sobre su implicación en la crisis migratoria en la frontera polaca

12-09-2021 Alexander Lukashenko presencia unas maniobras militares POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



MADRID, 13 (EUROPA PRESS)



El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha exigido pruebas de que esté alimentando una crisis migratoria en la frontera con Polonia.



"Que me pongan las pruebas sobre la mesa. Que me digan un solo responsable o un empresario que esté financiando esto", ha declarado Lukashenko al magacín ruso 'Defensa Nacional', en una entrevista en la que señala directamente a la canciller alemana, Angela Merkel, como responsable inicial de los desplazamientos al abrir las puertas del país a los migrantes.



Desde el lunes pasado, miles de inmigrantes irregulares procedentes de países de Oriente Próximo y África intentan cruzar la frontera entre Bielorrusia y Polonia.



Lituania, Letonia y Polonia llevan meses denunciando una avalancha de cruces ilegales desde Bielorrusia y acusan a Minsk de orquestar una crisis migratoria para desestabilizar a la Unión Europea (UE) en represalia por las sanciones.



"'Venid a nosotros', dijeron Merkel y otros en un momento de 2015. Les llamaron, y ahí comenzó el tránsito", ha indicado, antes de rechazar toda implicación personal. "¿Le parece que tengo dinero que despilfarrar. Si estoy patrocinando esta situación, enséñeme pruebas", ha añadido.



Lukashenko también ha asegurado que la aerolínea bielorrusia Belavia no ha transportado a migrantes a Bielorrusia y recordó que la comunidad occidental ha cerrado su espacio aéreo para los aviones bielorrusos. "¿Y ustedes (en Occidente), locos, quieren que los proteja, incluso de los migrantes?", se preguntó.