Austria registra con 13.152 infecciones de covid un nuevo máximo diario

Viena, 13 nov (EFE).- Austria ha registrado un nuevo máximo de contagios con covid-19, con 13.152 casos en las últimas 24 horas, mientras que 48 pacientes fallecieron en el mismo período, informaron este sábado las autoridades sanitarias del país centroeuropeo.

Con estos nuevos datos la incidencia en siete días por 100.000 habitantes se situó en 814,6 casos, el punto más alto desde el estallido de la pandemia en marzo de 2020.

Los expertos locales achacan la fuerte subida de los contagios en las últimas semanas al relativamente bajo nivel de vacunación con pauta completa, que en Austria se sitúa en el 65 % de la población, lejos de otros países europeos, como por ejemplo España, que se acerca ya al 80 %.

La situación en los hospitales es cada vez más seria, con 2.282 personas ingresadas, de ellas 421 en unidades de cuidados intensivos (uci), un 15 % más que hace una semana, con tendencia al alza.

En el peor momento de la segunda ola, en invierno del año pasado, había más de 700 pacientes con coronavirus en las uci.

En total, han fallecido por covid-19 en Austria 11.689 personas hasta ahora.

La subida más fuerte de contagios se registra en los estado federados de Alta Austria y de Salzburgo, donde el lunes comienza un confinamiento para la población no vacunada.

Esto significa que las personas no inmunizadas solo podrán salir de sus viviendas para acudir a sus puestos de trabajo, para ir a tiendas de primera necesidad y para dar un paseo.

Queda prohibido el acceso a todo tipo de comercios, bares, restaurantes, servicios como peluquerías o pedicuras, gimnasios, eventos deportivos y culturales, entre otros.

El gobierno federal austríaco, formado por democristianos y ecologistas, se reunirá mañana con los gobernadores de los nueve estados federados del país, con el objetivo de imponer un confinamiento para personas no vacunadas en todo el país, a partir de mediados de la semana que viene.

Las autoridades pretenden controlar el cumplimiento de esta medida con controles aleatorios, además de multas para los infractores, tanto a las personas como a las empresas que permiten el acceso a clientes no vacunados.

Ayer, el ministro de Sanidad, el ecologista Wolfgang Mückstein, decretó además la vacunación obligatoria para todos los empleados del sector sanitario, una medida aplaudida por el colegio de médicos y criticada por otros.

Entre los críticos destaca el partido ultranacionalista FPÖ, que ronda en las encuestas el 20 % en intención de voto y que hace campaña en contra de la vacunación y a favor de métodos alternativos para curar infecciones de covid-19.

El FPÖ ha convocado para el 20 de noviembre una gran manifestación en Viena en protesta contra las medidas del gobierno.