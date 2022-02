¡Arriba la Esteban! El fiestón con el que la colaboradora televisiva ha celebrado su 48 cumpleaños

13-11-2021 Belén Esteban posa junto a su marido, Miguel Marcos, en la fiesta de celebración de su 48 cumpleaños.. MADRID, 13 (CHANCE) Vive todo con una intensidad extrema, más si se trata de fechas señaladas como la de su cumpleaños. Belén Esteban cumplió el pasado 9 noviembre, día de la Almudena, 48 años y los ha celebrado por 'todo lo alto' y tirando la casa por la ventana. SOCIEDAD EUROPA ESPAÑA



La colaboradora televisiva y emprendedora empresaria quiso esperar al fin de semana para celebrar un fiestón al que no faltó ni el apuntador. Muy sonriente y junto a su marido, Belén Esteban se mostró entusiasmada, pletórica y rebosando felicidad. Como pocas veces la hemos visto, pero es que la ocasión lo merecía porque "llevo dos años sin celebrarlo y he cogido a todos mis amigos y a mi familia", explicaba la propia homenajeada a las puertas de la discoteca en la que quiso posar junto a su marido. Un excepción en toda regla, ya que Miguel Marcos no quiso aparecer ni en la exclusiva de su boda dejando a Belén sola en la portada de papel cuché.



En el mismo lugar en el que su hija, Andrea (de la que solo haremos esta mención de rigor para cumplir con su calidad de persona anónima), celebró su mayoría de edad, Belén se ha rodeado de sus más allegados (hija incluida) que la han llenado de felicitaciones y regalos. Pero entre todos hay uno que le hace especial ilusión, el de su marido. Con "un teléfono", confesó Belén, muy sonriente, que le había sorprendido Miguel. En una noche tan especial en la que la homenajeada, como no podía ser de otra manera, espera "pasármelo muy bien" no puede faltar su propio deseo: "Que todo esté bien y que volvamos a lo que éramos todos", expresó con la voz embriagada por la emoción.