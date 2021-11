América: 1.275 millones de dosis administradas con un aumento de contagios

Fotografía de archivo de varias personas mientras viajan en transporte público en Sao Paulo (Brasil). EFE/ Sebastiao Moreira

Redacción América, 12 nov (EFE).- América, que ya completa 1.275.704.560 millones de dosis aplicadas contra la covid-19, centra la mirada de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) al evidenciar cómo a pesar de los esfuerzos por la vacunación los contagios están volviendo a subir.

"Las infecciones por coronavirus están aumentando en algunos países de Latinoamérica y el ritmo de vacunación no es el que queríamos", dijo la directora de la OPS Carissa Etienne, en conferencia de prensa virtual el pasado miércoles.

Afirmó que si bien la gente está cansada de la pandemia, que ha superado en el mundo las 5 millones de muertes, y América Latina acumula un tercio de ellas -alrededor de 2,3 millones de decesos y más de 92 millones de contagios-, esto "aún no ha terminado y no es el momento de relajar medidas".

En el continente, según datos del organismo, ya se registran 553 millones de esquemas completos de vacunación, mientras que 673 millones corresponden a primera dosis administrada y de segunda dosis 518 millones.

TERCERA DOSIS, EL OBSTÁCULO PARA PAÍSES POBRES

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que la tercera dosis de la vacuna contra la covid que se está inoculando en varios países está haciendo más difícil el acceso a las dos primeras dosis en los países pobres.

El organismo reveló que cada día se administran seis veces más dosis de refuerzo que dosis iniciales.

"Esto es un escándalo que debe parar ahora. La gran mayoría de países están listos para vacunar, pero necesitan las dosis", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una rueda de prensa.

A este llamado se aunó la OPS al señalar que la región de las Américas enfrenta una crisis inminente en torno a la vacunación sistemática por lo que se debe prestar atención constante para mantener la inmunización y los programas de salud esenciales.

"La región enfrenta una crisis inminente en torno a la vacunación sistemática y se debe prestar atención continua como una prioridad para mantener y fortalecer la inmunización y otros programas de salud esenciales", dijo Etienne.

El primer país en autorizar la tercera dosis de la vacuna fue República Dominicana, seguido de Chile en mayores de 55 años, y en Uruguay a aquellos que recibieron Sinovac, Colombia en mayores de 70 años y EE.UU. de Pfizer y Moderna, para personas inmunodeprimidas.

JUSTICIA BRASILEÑA PERMITE DESPIDO DE NO VACUNADOS

El magistrado Luis Barroso, de la Corte Suprema de Brasil, suspendió este viernes todos los efectos de una normativa dictada por el Gobierno de Jair Bolsonaro que impedía a las empresas despedir a empleados que no se hayan vacunado contra la covid-19.

Según esa normativa, exigir la vacunación supone una "práctica discriminatoria" equivalente a otras relativas a raza, edad, sexo o deficiencias, y no podría ser motivo de despido, aún más cuando el Gobierno no ha implantado la obligatoriedad de la inmunización.

Sin embargo, de acuerdo con la decisión cautelar del juez Barroso, una persona no vacunada "puede ser una amenaza para la salud de otros trabajadores", representar "riesgos para el ambiente laboral y comprometer la salud de las personas que interactúan con empresas".

"Los derechos individuales deben ceder frente al interés de la colectividad como un todo, en el sentido de la protección del derecho a la vida y la salud", subrayó.

PUBLICAR PLAN DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS EN VENEZUELA

La ONG Médicos Unidos de Venezuela (MUV) pidió a las autoridades de los ministerios de Salud y de Educación hacer público el plan de vacunación contra la covid-19 para los estudiantes de enseñanza primaria y secundaria que comenzaron a ser inmunizados hace pocos días.

"Señores ministros de Salud y Educación (Carlos Alvarado y Yelitze Santaella), exigimos que en presentación pública informen al país sobre los planes de vacunación de la población escolarizados y de secundaria ahora que iniciaron las clases. Los padres deben ser informados", indicó MUV en su cuenta de Twitter.

En otro mensaje, solicitó al Gobierno reconsiderar su decisión de aplicar las vacunas cubanas Soberana 02 o la Abdala a los mayores de dos años que comenzaron a ser inmunizados el lunes con estos fármacos.