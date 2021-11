Al menos 14 muertos tras un nuevo ataque de rebeldes ugandeses en la RD Congo

El noreste de la RDC lleva más de dos décadas sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y por los ataques de soldados del Ejército congoleño, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (MONUSCO), que tiene desplegados a más de 14.000 efectivos.Imagen de archivo. EFE/EPA/STR

Kinshasa, 13 nov (EFE).- Al menos 14 personas murieron y 30 fueron raptadas en un nuevo ataque perpetrado por presuntos miembros del grupo rebelde ugandés Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF) en el noreste de la República Democrática del Congo (RDC), informaron este sábado a Efe activistas de la sociedad civil.

La incursión insurgente tuvo lugar este viernes en las vecinas localidades de Kisunga et Kamwanga, en la provincia congoleña de Kivu del Norte, donde los rebeldes también causaron daños materiales como la quema de un centro de salud.

"Se nos informó ayer tarde de este ataque a través de nuestra red de comunicaciones. Los asaltantes incendiaron el centro de salud después de saquearlo. Se llevaron medicamentos y numerosos materiales antes de prenderle fuego", indicó a Efe el activista local Kizito Bin Hango.

"En Kisunga, nuestros colegas han recogido 6 cuerpos quemados y otros 8 fueron encontrados en el camino de los asaltantes, del lado de Kamwanga", agregó.

Según Hango, el balance de víctimas podría incrementarse ya que "no se sabe la suerte que los asaltantes reservan a las personas que secuestraron".

La autoría del ataque se atribuye a miembros de la milicia Fuerzas Democráticas Aliadas (ADF), que en esta zona operan en cooperación con los rebeldes Mai Mai.

El Ejército congoleño está desplegado en el área para tratar de rescatar a los desaparecidos.

El noreste de la RDC lleva más de dos décadas sumido en un conflicto alimentado por milicias rebeldes y por los ataques de soldados del Ejército congoleño, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (MONUSCO), que tiene desplegados a más de 14.000 efectivos.

Las ADF son un grupo rebelde de origen ugandés, pero actualmente opera en el noreste de la vecina RDC.

Según los últimos datos publicados por la herramienta de seguimiento de seguridad Kivu Security Tracker, las ADF han causado desde 2017 más de 1.940 víctimas por "muerte violenta" en más de 350 ataques, pero otras organizaciones les atribuyen miles de muertos.

Los objetivos de las ADF son difusos más allá de una posible conexión con la organización terrorista Estado Islámico (EI), que en ocasiones se responsabiliza de sus ataques.

Sin embargo, en junio pasado, el Grupo de Expertos en RDC de las Naciones Unidas afirmó que todavía no había encontrado pruebas de un apoyo directo a las ADF por parte del grupo yihadista.