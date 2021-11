ACTUALIZA 1-EEUU quita invicto y liderato a México en eliminatoria de Concacaf

(Actualiza con citas)

12 nov (Reuters) - La selección de fútbol de Estados Unidos terminó con la condición de invicto que registraba México en la eliminatoria de la Concacaf al vencerlo 2-0 en la séptima jornada del octagonal para el Mundial del 2022 en Qatar.

Con su cuarta victoria, Estados Unidos llegó a 14 puntos y se ubicó el liderato de la eliminatoria que otorga tres cupos directos para la Copa del Mundo. El cuarto lugar tendrá que jugar un repechaje intercontinental en junio de 2022.

En tanto, México se quedó en el segundo lugar con 14 puntos pero una menor diferencia de goles, y Canadá se ubicó en el tercer sitio con 13. Panamá con 11 unidades, Costa Rica, Jamaica y El Salvador con seis, y Honduras con tres completan la eliminatoria.

"Estos muchachos siguen adelante y son implacables y es un placer ser parte de eso. Es un grupo joven y valiente", dijo el director técnico de Estados Unidos, Gregg Berhalter.

En el partido disputado en el estadio TQL de Cincinnati, ambas selecciones tuvieron opciones de anotar, pero Estados Unidos marcó el primer gol a los 74 minutos con un remate de cabeza del recién ingresado Christian Pulisic en el área chica tras centro enviado por Tim Weah desde el sector derecho del área.

La selección local anotó el segundo gol a los 85 minutos cuando Weston McKennie definió con un disparo cruzado dentro del área después de que el balón le rebotó a un defensor mexicano.

"Lo que más nos tiene que preocupar es volver a encausar la eliminatoria. Lo importante es poder recuperarse para enfrentar el partido con Canadá, tenemos muchas cosas por corregir", dijo el director técnico de México, el argentino Gerardo Martino.

El próximo compromiso de Estados Unidos en la eliminatoria será el 16 de noviembre cuando visite a Jamaica, mientras que México irá a Canadá.

REMONTA Y GANA

En los otros encuentros de la eliminatoria, Honduras perdió una ventaja de dos goles y sufrió una dolorosa derrota en casa de 3-2 ante Panamá en el debut del colombiano Hernán Darío "Bolillo" Gómez como director técnico de la selección derrotada.

Alberth Elis y Bryan Moya adelantaron a Honduras a los 30 y 58 minutos del partido jugado en el estadio Olímpico Metropolitano, donde Cecilio Waterman, César Yanis y Eric Davis anotaron los goles de la remontada para Panamá a los 77, 80 y 86 minutos.

"Sabíamos que sería difícil enfrentar a Honduras con un técnico nuevo, pero teníamos la ilusión. Con los tres puntos estoy feliz, remontar no me lo esperaba, con el 2-0 el equipo cambió y me dio esperanzas para ganar el partido y así lo hicimos", dijo el director técnico de Panamá, el danés Thomas Christiansen.

En tanto, El Salvador rescató un agónico empate de 1-1 en casa ante la selección de Jamaica, que a los 81 minutos se adelantó por conducto de Michail Antonio, pero Alexander Roldán anotó el gol de la igualada para los salvadoreños a los 90 minutos.

Mientras que Canadá aprovechó su condición de local y ganó 1-0 a Costa Rica con gol de Jonathna David a los 57 minutos.

"Muchísimas gracias a los aficionados, el ambiente era eléctrico. Este equipo siente que el país está detrás de ellos", dijo el director técnico de Canadá, John Herdman.

En la siguiente jornada de la eliminatoria, que se jugará el 16 de noviembre, Costa Rica enfrentará como local a Honduras y Panamá jugará en casa ante El Salvador. (Reporte de Gustavo Palencia en Honduras, Álvaro Murillo en Costa Rica y Gerardo Arbaiza en San Salvador. Escrito por Carlos Calvo Pacheco en Ciudad de México)