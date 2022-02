9 beneficios del pan de remolacha: el súper alimento fitness

10-11-2021 9 Bondades Del Pan De Remolacha: El Súper Alimento Fitness. MADRID, 13 (CHANCE) La remolacha es un superalimento tendencia y muy interesante desde el punto de vista nutricional, especialmente para los deportistas. A continuación, Leon The Baker, el obrador "SIN" y ECO preferido de los amantes del pan, de venta online y offline, te explica todas sus propiedades y las razones por las que hay que tomarla si realizas ejercicio físico. Además, nos presenta una de sus recetas más creativas y demandadas, su pan de remolacha sin gluten y sin lactosa. POLITICA EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CEDIDA POR 'LEON THE BAKER'



La remolacha es un superalimento tendencia y muy interesante desde el punto de vista nutricional, especialmente para los deportistas. A continuación, Leon The Baker, el obrador "SIN" y ECO preferido de los amantes del pan, de venta online y offline, te explica todas sus propiedades y las razones por las que hay que tomarla si realizas ejercicio físico. Además, nos presenta una de sus recetas más creativas y demandadas, su pan de remolacha sin gluten y sin lactosa.



1. Ayuda a limpiar el organismo: la remolacha contribuye a la limpieza y depuración del sistema circulatorio y el hígado, gracias a que es rica en nitrato, por lo que permite que permanezcan sanos y funcionen correctamente.



2. Bajo contenido calórico: con cada 100 gramos de este alimento, se ingieren solamente 43 calorías por lo que es muy ligera y saludable para quienes desean perder peso.



3. Previene la retención de líquidos: la remolacha es rica en potasio, un nutriente que ayuda a que no se retenga un exceso de líquidos en el organismo; además, evita la sensación de hinchazón y pesadez.



4. Rica en fibra: favorece el movimiento del sistema digestivo y evita problemas de estreñimiento y de colesterol en sangre.



5. Favorece el funcionamiento del sistema nervioso: la remolacha es rica en vitaminas del grupo B, especialmente B9 y folato y en magnesio, por lo que su consumo, colabora en el buen funcionamiento de nervios y músculos.



6. Previene la anemia: es una hortaliza muy rica en hierro; además, también contiene mucha vitamina C, lo que facilita aún más la absorción del hierro.



7. Es antioxidante: su consumo nos ayuda a prevenir el envejecimiento, el riesgo cardiovascular y las enfermedades degenerativas.



8. Ideal para deportistas: consumir remolacha con frecuencia se traduce en una mayor resistencia y menor fatiga, dos cualidades básicas para casi toda disciplina deportiva.



9. Aliada de la belleza: además de ayudarnos a mantener la línea, la remolacha es risa en silicio, un mineral fundamental para el buen estado de la piel, cabello y uñas.